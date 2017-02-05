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Tuğba Özay... ESKİ VE YENİ İŞİNİ AYNI ANDA İCRA ETTİ!

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Tuğba Özay... ESKİ VE YENİ İŞİNİ AYNI ANDA İCRA ETTİ!
Survivor’a gittiğinde yazdığı şarkıyı gelinlik defilesinde podyumda seslendiren Tuğba Özay izleyenlerden büyük beğeni topladı…

Patika Fuarcılık tarafından 3-5 Şubat tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar’da düzenlenen Evlilik Hazırlıkları Fuarı, birbirinden güzel defilelere sahne oldu.

Hülya Gün Modaevi’nin 2017 modellerinin tanıtıldığı gelinlik defilesinde podyuma Alona Kral, Ecehan Epcim, Kumru Kodamanoğlu, Bilge Kara, Sinem Sülün, Gamze Balım, Nazlıcan Erden ve Gül Köseoğlu ile Tuğba Özay çıktı. 

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Defilenin finalinde balık model işlemeli bir gelinlikle podyuma çıkan Tuğba Özay, Survivor’da yazdığı ‘Bir şey Söylemek İstiyorum’ isimli şarkısını söyledi.

‘Pes Etme’ adında bir albüm çıkaran Tuğba Özay, merakla beklenen şarkısını podyumda gelinlikle seslendirdi.

Fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği defilede alkışlarla podyuma çıkan Tuğba Özay, şarkısını seslendirirken bir ara yere oturarak söylemeyi tercih etti.

Tuğba Özay, önümüzdeki günlerde şarkısına bir klip çekmeyi planladığını belirterek günümüzde yaşanan aşklara gönderme yaptı ve “Ben bir daha evlenirsem tam olsun istiyorum. ,

Annem ve babam 41 yıllık evliler. Onlar benim idolüm. Şimdiki ilişkiler, dostluklar, arkadaşlıklar hep tüketiliyor, kirletiliyor. Aşık olup ayrıldıktan sonra yasını bile tutmadan insanlar bir ilişkiye başlayabiliyor.

Ben bugünün insanı değilim. Bazı değerleri korumak gerektiğini düşünüyorum. Aşka ve sevgiye olan inancımı her şeye rağmen koruyorum” ifadesini kullandı. 

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