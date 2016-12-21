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Tuğba Özerk... BOŞANMA DAVASI AÇTI!

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Tuğba Özerk... BOŞANMA DAVASI AÇTI!
Dört ay önce Çeşme’de evlenen Tuğba Özerk ve menajeri Altan Nuh’un mutluluğu kısa sürdü. Özerk boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Tuğba Özerk, evliliklerinde bir yılı doldurmadıkları için anlaşmalı boşanma davası açamadığını söyledi ve ekledi: “Bu nedenle çekişmeli boşanma davası açtım.

Aynı evi paylaşmaya başlayınca aslında birbirimizi tanımadığımızı anladım. Uzun yıllar arkadaşım olan Altan Nuh’la aramızda ruhi, fikri, ekonomik, sosyal, kültürel ve yaşam tarzı bakımından farklılıklar var. Büyük acılar çekiyorum.”

Tazminat istemiyor

Ünlü şarkıcının avukatı ise dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Davalıdan kaynaklanan bazı nedenlerle müvekkilim büyük acılar çekmeye başlamış ve nitekim medyaya yansıdığı üzere taraflar 8 Aralık 2016 tarihinde ayrı yaşamaya başlamışlardır.”

Tuğba Özerk, Altan Nuh’tan herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.

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