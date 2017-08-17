Tümay Özokur… BÖYLE OLUR MENAJERİN DOĞUM GÜNÜ!...

Yeşilçam’ın ve TV dizilerinin usta menajeri Tümay Özokur, yeni yaşını kendi ajansının bahçesinde ve çok sayıdaki oyuncusunun katılımyla görkemli bir biçimde kutladı…

Son derece neşeli geçen partide ekranların ve sinemanın bir çok yüzü, menajerlerini yalnız bırakmadılar… Bennu Yıldırımlar, Ruhsar Gültekin, Ceren Soylu, Başak Parlak, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Fulya Zenginer, Ayten Uncuoğlu, Kemal Uçar, Bora Akkaş, Nihan Tarhan, Semra Güzel, Murat Evgin, Barış Hayta, Emrah Diker, Hakan Bilgin, Ayşegül İşsever, Ayten Uncuoğlu ve Efe Deprem doğum günü partisinde ilk göze çarpan isimlerdi… İŞTE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDEN RENKLİ VE İLGİNÇ FOTOĞRAFLAR; Gecede medya dünyasını ise, aynı zamanda yeni kurulan akademisinde basın-sanatçı ilişkileri ve basın danışmanlığı konusunda dersler verecek olan Magazinkolik.com Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Sabur temsil ediyordu… Bu sezon basın danışmanı, menajer, proje yönetmeni, organizatör yetiştirecek olan akademisinin açılış çalışmalarını heyecanla yürüten Özokur, açıklamadığı yaşının dönüm günü pastasını keserken, heyecanını gizleyemiyordu… İŞTE PARTİDEN PASTA KESME SEROMONİSİ;