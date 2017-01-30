  • BIST 86.238
  • Altın 145,144
  • Dolar 3,7868
  • Euro 4,0454
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -7 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

Tuncay Çağıl... DİRİLİŞ'İN YENİ GÖZDESİ...

»
Tuncay Çağıl... DİRİLİŞ'İN YENİ GÖZDESİ...
Tuncay Çağıl, tiyatro sahnesindeki başarılı performansının yanı sıra kamera karşısında da iddialı bir oyuncu olduğunu TRT'nin fenomen dizisi "Diriliş Ertuğrul"la gösterdi.

2015-2016 Tiyatro sezonunda İstanbul Temaşa Tiyatrosu tarafından sahnelenen ''Son Altı Saat'' isimli komedi oyununda başrol alarak isminden sıklıkla söz ettirmeyi başaran Tuncay Çağıl, yine aynı sezon içerisinde Karart Kültür Sanat tarafından sahneye taşınan ''Ömer Bin Hattab''  isimli oyunla da Dramatik Oyunculuk performansında da ne kadar başarılı olduğunu göstermiş oldu ...

Tiyatro sahnesindeki başarılı performans grafiğinin yanı sıra kamera karşısında da ne kadar rahat ve kalite düzeyi yüksek bir oyuncu olduğunu TRT 1 ekranlarında  yayınlanan ve reyting rekortmeni olarak yayın hayatına devam eden son yılların fenomen dizisi ''Diriliş Ertuğrul"la birlikte, TV ekranlarında da hız kesmeden başarı grafiğini her geçen gün daha da yükseğe taşımaya devam etmektedir ...

Müzikal anlamda da hem solistlik yapıyor olması bunun yanı sıra Piano, Gitar, Yan Flüt ve Trompet gibi enstrumanları profesyonel anlamda icra edebilen bir müzisyen olmasının yanı sıra aynı zamanda iyi derece de Arjantin Tango dansçısı olan Tuncay Çağıl'ın ismini ilerleyen dönemlerde yükselen grafiği ile daha sık duyacak gibiyiz ....

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert... RTÜK'TEN REKOR PARA CEZASI!30 Ocak 2017 Pazartesi 13:30
  • Kırgın çiçekler...KEMAL'İN KORKUNÇ PLANI!30 Ocak 2017 Pazartesi 13:00
  • İçerde... MERT OLANLARIN CEZASINI KESMEYE KARARLIDIR!30 Ocak 2017 Pazartesi 11:45
  • Hangimiz Sevmedik... AŞKIN GÜCÜ!29 Ocak 2017 Pazar 13:31
  • Paramparça...DİLARA HAFIZASINI KAYBEDİYOR!29 Ocak 2017 Pazar 12:45
  • Bana Sevmeyi Anlat... FİNAL BÖLÜMÜ!29 Ocak 2017 Pazar 10:52
  • Zuhal Topal'la... HANİFE VE SERKAN DANS EDERSE!28 Ocak 2017 Cumartesi 15:42
  • ARKA SOKAKLAR YİNE ZİRVEDE!28 Ocak 2017 Cumartesi 14:30
  • O Hayat Benim... EFSUN NURAN'LA BİRLİKTE KAÇIYOR!28 Ocak 2017 Cumartesi 13:47
  • Güldüy Güldüy Show Çocuk... DERYA ULUĞ ÇOCUKLARLA!28 Ocak 2017 Cumartesi 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti