Tuncay Çağıl... DİRİLİŞ'İN YENİ GÖZDESİ...

Tuncay Çağıl, tiyatro sahnesindeki başarılı performansının yanı sıra kamera karşısında da iddialı bir oyuncu olduğunu TRT'nin fenomen dizisi "Diriliş Ertuğrul"la gösterdi.

2015-2016 Tiyatro sezonunda İstanbul Temaşa Tiyatrosu tarafından sahnelenen ''Son Altı Saat'' isimli komedi oyununda başrol alarak isminden sıklıkla söz ettirmeyi başaran Tuncay Çağıl, yine aynı sezon içerisinde Karart Kültür Sanat tarafından sahneye taşınan ''Ömer Bin Hattab'' isimli oyunla da Dramatik Oyunculuk performansında da ne kadar başarılı olduğunu göstermiş oldu ...

Tiyatro sahnesindeki başarılı performans grafiğinin yanı sıra kamera karşısında da ne kadar rahat ve kalite düzeyi yüksek bir oyuncu olduğunu TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekortmeni olarak yayın hayatına devam eden son yılların fenomen dizisi ''Diriliş Ertuğrul"la birlikte, TV ekranlarında da hız kesmeden başarı grafiğini her geçen gün daha da yükseğe taşımaya devam etmektedir ...