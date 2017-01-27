"Türkiye Kupası"... EŞLEŞMELER BELLİ OLDU!..

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri grup maçlarının ardından belli oldu. Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacakken, Medipol Başakşehir ile de Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Kupada son 16 turundaki eşleşmeler şöyle oluştu:
Beşiktaş-Fenerbahçe
Medipol Başakşehir-Galatasaray
Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Osmanlıspor
Gençlerbirliği-Kayserispor
Tuzlaspor-Sivasspor
Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor
Atiker Konyaspor-Ümraniyespor
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları 4 ve 5 Şubat'ta yapılacak. Ev sahibi takımların sahasında, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, çeyrek finale yükselecek.
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