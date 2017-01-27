"Türkiye Kupası"... EŞLEŞMELER BELLİ OLDU!..

raat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri grup maçlarının ardından belli oldu. Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacakken, Medipol Başakşehir ile de Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Kupada son 16 turundaki eşleşmeler şöyle oluştu:

Beşiktaş-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Galatasaray

Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Osmanlıspor

Gençlerbirliği-Kayserispor

Tuzlaspor-Sivasspor

Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor

Atiker Konyaspor-Ümraniyespor



Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları 4 ve 5 Şubat'ta yapılacak. Ev sahibi takımların sahasında, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, çeyrek finale yükselecek.