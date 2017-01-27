  • BIST 83.827
  • Altın 147,502
  • Dolar 3,8625
  • Euro 4,1378
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -5 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

"Türkiye Kupası"... EŞLEŞMELER BELLİ OLDU!..

»
"Türkiye Kupası"... EŞLEŞMELER BELLİ OLDU!..
raat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri grup maçlarının ardından belli oldu. Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacakken, Medipol Başakşehir ile de Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Kupada son 16 turundaki eşleşmeler şöyle oluştu: 
Beşiktaş-Fenerbahçe 
Medipol Başakşehir-Galatasaray 
Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor 
Kasımpaşa-Osmanlıspor 
Gençlerbirliği-Kayserispor 
Tuzlaspor-Sivasspor 
Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor 
Atiker Konyaspor-Ümraniyespor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları 4 ve 5 Şubat'ta yapılacak. Ev sahibi takımların sahasında, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, çeyrek finale yükselecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Caner Erkin... SOYADI TEPKİSİ!22 Ocak 2017 Pazar 13:15
  • İlhan Cavcav... EFSANE BAŞKAN HAYATINI KAYBETTİ!22 Ocak 2017 Pazar 12:30
  • Arda Turan... MEDYANIN YENİ İLGİ ODAĞI!20 Ocak 2017 Cuma 22:15
  • 2016'DA TÜRKİYE GÜNDEMİNE DAMGA VURAN SPOR OLAYLARI!19 Ocak 2017 Perşembe 12:45
  • Hande Yener... "ALL STAR 2017" DE ŞEHİT AİLELERİ İÇİN "OMUZ OMUZA"!..13 Ocak 2017 Cuma 11:40
  • Aslıhan Doğan... EX SEVGİLİYE SÜRPRİZ HAMLE!11 Ocak 2017 Çarşamba 13:45
  • Emre Belözoğlu... "DEVLETİMİZ VE ATATÜRK ÜZERİNDE BİRLEŞELİM"!..11 Ocak 2017 Çarşamba 12:15
  • Şok karar... LİG TV TARİH OLUYOR!..10 Ocak 2017 Salı 19:20
  • Burcu Esmersoy… SPOR GİYİM MARKASININ YÜZÜ OLDU…05 Ocak 2017 Perşembe 16:16
  • Acun Ilıcalı… DERYA CAN’IN REKORLARINI NEDEN YOK SAYIYOR?..05 Ocak 2017 Perşembe 13:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti