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TÜRKİYE'DE İNTERNETE ERİŞİM ORANI YÜZDE 80’İ AŞTI!..

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TÜRKİYE'DE İNTERNETE ERİŞİM ORANI YÜZDE 80’İ AŞTI!..
"Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçlarına göre 2017 yılı Nisan ayında hanelerin internete erişim imkânı yüzde 4,4 artarak yüzde 80,7’ye ulaştı.

Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerini inceleyerek elde ettiği sonuçlara göre, 2017 yılında 16-74 yaş arasındaki bireylerde bilgisayar kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak yüzde 56,6’ya, internet kullanımı ise yüzde 5,6 artarak yüzde 66,8’e yükseldi.  Ayrıca bilgisayar kullanım oranları erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda  yüzde 47,7 internet kullanımı ise erkeklerde yüzde 75,1 iken kadınlarda yüzde 58,7 oldu. Geniş bant İnternet erişim imkânına sahip hanelerin oranı 2017 yılı Nisan ayında yüzde 78,3 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 40’ı sabit geniş bant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet, fiber vb.) ile internete erişim sağlarken, yüzde 72,4’ünün de mobil geniş bant bağlantı ile internete erişim sağladığı saptandı.

En fazla sahip olduğumuz teknolojik ürün akıllı telefon…

Hanelerde bilişim teknolojileri bulunma oranlarına bakıldığında bireylerin yüzde 97,8’inde akıllı /cep telefonu bulunduğu belirlendi. Bunu yüzde 36,7 ile taşınabilir bilgisayar (Dizüstü-Netbook), yüzde 29,7 ile tablet bilgisayar, yüzde 28,5 ile internete bağlanabilen (Smart) TV ve yüzde 20,3 ile masaüstü bilgisayar takip etti. Sabit hatlı telefon sahibi hane oranı yüzde 20,2 olurken, dijital fotoğraf makinası ve kamerası olanların oranı ise yüzde 18,5 olarak tespit edildi. Yüzde 17,8’imizin evinde ise DVD/VCD bulunduğu görüldü.

Her dört kişiden biri internet üzerinden alışveriş yapıyor…

İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı yüzde 24,9 olurken bu oranın bir önceki yıl yüzde 20,9 olduğu belirlendi. İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin son on iki aylık dönemde yüzde 62,3'ü giyim ve spor malzemesi, yüzde 25,3’ü ev eşyası (Mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb.), yüzde 24,1’i seyahat bileti, araç kiralama, yüzde 21,9’u gıda maddeleri ile günlük gereksinimler ve yüzde 19’unun ise elektronik araçlar (Cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı vb.) satın aldığı tespit edildi. Ayrıca Medya Takip Ajansı Interpress’in yılbaşından bu yana yapmış olduğu incelemeye göre yazılı basın ve internette “Bilişim Teknolojileri” ile ilgili 12 bin 715 haber çıktığı tespit edildi.

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