TÜRKİYE’NİN TEK EKONOMİ KANALI BLOOMBERG HT 7 YAŞINDA!

Bloomberg HT; Sabah Raporu, Küresel Piyasalar, 3. Seans gibi birbirinden özel programları, deneyimli ekran yüzleri ve usta yorumcularıyla 7.yılını kutluyor.

Türkiye’nin ekonomi platformu Bloomberg HT 7. yaşını kutluyor. New York - Londra - Dubai gibi küresel finans merkezlerinden özel yayınlar, son dakika haberleri ve röportajlarıyla ilklerin kanalı olan Bloomberg HT, piyasalardaki hareketi an be an takip ederek, analizleriyle yeni bakış açıları yaratmaya devam ediyor.

EKONOMİ YAYININI İZLEMEK ARTIK BİR KEYİF!

Türkiye’de ilk kez düzenli ekonomi yayını başlatarak ekonomi yayıncılığını değiştiren, iş dünyası ve reel sektör temsilcilerini ağırlayarak birbirinden önemli işlere imza atan Bloomberg HT; Sabah Raporu, Küresel Piyasalar, 3. Seans gibi birbirinden özel programları, deneyimli ekran yüzleri ve usta yorumcularıyla 7.yılını kutluyor. Bünyesine dinleyicilerin canlı bağlantılarla yorum yapabildiği, sorularına yanıt alabildiği, ekonominin sadece para ve rakamlardan oluşmadığını ispat eden ekonomi radyosu 92.7 BloombergHT Radyo, hızlı haber, doğru yorum ve anlık piyasa verileriyle Türkiye’nin en fazla takip edilen ekonomi sitesi BloombergHT.com ve analiz, yorum, infografik ve interaktif videolarla ekonomide haberin ötesine geçen internet sitesi BusinessHT.com’u da ekleyerek tüm mecralarıyla büyümeye devam eden Bloomberg HT, gün boyu canlı ekonomi yayını yaparak hız, tarafsızlık ve kesinlik ilkelerini sürdürmeye devam edecek.