TWİTTER'IN "FAKE"LERİ!..

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü isim ve siyasilerin aslında o kadar da çok takipçisi olmadığı ortaya çıktı...

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü isim ve siyasilerin aslında o kadar da çok takipçisi olmadığı ortaya çıktı.

Twitter'da gerçek olmayan yazılımlar sonucu üretilen ve BOT denilen sahte hesaplar bulunuyor.

Bu kapsamda en çok takipçisi olan 10 Türk Twitter hesabının takipçilerinin de BOT hesap mı değil mi diye incelendi.

Türkiye'nin sayılı Adli Bilişim mühendislerinden Tuncay Beşikçi'nin, Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Cem Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül gibi milyonlarca takipçisi olan Twitter kullanıcılarının takipçilerinin neredeyse yüzde 40'ının sahte olduğunu paylaştı.

Beşikçi paylaşımında, "Sadece en popüler 10 Türk Twitter hesabının 28 milyon sahte takipçisi görünüyor. Ortalama %38 sahte hesap. BOT Partisi kurulsa iktidarlar" diye yazdı. Kaynak: Odatv.com

İşte o hesapların gerçek takipçi sayıları...