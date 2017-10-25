Ufak Tefek Cinayetler... EKİP, İLK BÖLÜM HEYECANINI BİRLİKTE YAŞADI!..

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, sezonun iddialı dizisi “Ufak tefek Cinayetler” dün akşam izleyici ile buluştu.

Kemer Country Club’ta düzenlenen davete yapım ekibi, Star Tv yöneticileri ve dizinin başrol oyuncuları tam kadro katıldı. İlk bölümü birlikte izleyen oyuncuların heyecanı objektiflere de yansıdı.

Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Selim Bayraktar, Tansu Biçer, Duygu Sarışın ve Hayal Köseoğlu’nun paylaştığı, Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı “Ufak Tefek Cinayetler”in ilk bölümü sosyal medyada da ses getirdi. # UfakTefekCinayetler hashtag’i, Twitter’ın Türkiye gündeminin en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Yer aldıkları her projede farklarını ortaya koyan oyuncu kadrosu, güçlü prodüksiyonu ve çarpıcı hikayesiyle “Ufak Tefek Cinayetler” her Salı akşamı Star’da.