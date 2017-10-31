Uluslararası Antalya Piyano Festivali... DÜNYANIN KULAĞI BİR KEZ DAHA ANTALYA’DA!

Bu yıl 18. kez düzenlenen, ülkemizin en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1 Kasım’da başlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen, her yıl sanatseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen müzik festivali, bir kez daha klasik müzik, caz ve Flamenko dünyasından birçok müzisyeni müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yıldızlar geçidi yaşanacak festivalde bu yıl; dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy’un yanı sıra; Manolo Carrasco, Stéphane Blet, Cem Esen, Emre Elivar, Ariadna Castellanos, Çağ Erçağ, Nurkan Renda, Luz Casal, Güher & Süher Pekinel gibi yerli ve yabancı birbirinden ünlü sanatçılar yer alıyor. Festivalin Sanat Yönetmenliği görevini Orkestra Şefimiz Gürer Aykal üstleniyor.

Festivalin basın toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Birkaç gün önce sinemanın başkentiydik, yarından itibaren müziğin başkenti olacağız. Antalya Piyano Festivali yarın 18. yaşında gençlik dönemini geride bırakacak ve büyük bir programla müzikseverlerin karşısına çıkacak” dedi.

Festivalin Sanat Yönetmeni Gürer Aykal ise her sene bu kadar önemli müzisyeni bir araya getirmek ve aynı başarı çizgisinde kalmanın kolay olmadığına değinerek, “Çok şanslıyım ki piyano çalan bir başkanımız var.

Bunun değerini biliyorum. Hem başkanım hem de tüm ekip, bana o kadar rahat bir ortam sağlıyorlar ki her sene daha da güçlü bir program hazırlamak konusunda hiç zorlanmıyorum” dedi.

Bu yıl 1 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Biz Antalya Piyano Festivali’ni Sayın Aykal hocamızla uluslararası alanda sözü edilen bir festival yaptık. Küreselleşme çağında, ne yaparsak yapalım, dünyaya hitap edecek şekilde yapmalıyız.

Bizim konser salonlarımızın bir kısmını Antalya’da yaşayan yabancı dostlarımız doldurmaktadır. Festival konserlerinin bazılarına Türkiye, hatta yurtdışından gelenler olmaktadır. Antalya dünya çapında bir turizm merkezidir.

Dünyada hangi alanda ne varsa Antalya’da da olmak zorundadır. Bu iddiayla, ne yapıyorsak en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Festival, her sene güçlenerek devam edecek” dedi.

Piyano Festivali’nin sadece bir konserler dizisi olmadığını, büyük bir prestij ve şehrin markalaşmasına katkı sağladığını hatırlatan Türel sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın az şehrinde bu kadar zengin içerikli festival yapılabilir.

Bugün, festivalimizin bir ay sürecek olması sebebiyle bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Antalya’da turizm sezonunu Kasım ayına kadar uzatmış oluyoruz.

Turizm sezonunu böylece 7-8 aya çıkarmaya çalışıyoruz. Burada da kalmayacağız, 12 ay yapacağız. Antalya’nın kıymetini, büyüklüğünü hepimiz daha iyi idrak etmeliyiz. Tarihiyle, tabiatıyla, ekonomisiyle, fuarlarıyla, kültürüyle, festivalleriyle Antalya artık, dünya çapında gelişmiş bir şehirdir. Herkesin yaşamak isteyeceği bir şehirdir.

Her festival Antalya’nın güzel bir parçasıdır, bir mücevheridir. Antalya halkını, güzel Antalya’mızın her gününü yaşamaya, Piyano festivalimizin keyfini çıkarmaya davet ediyorum.”

Basın toplantısında konuşan Antalya Piyano Festivali Sanat Yönetmeni Gürer Aykal ise “Bu sene festival programımızda yine dünyaca ünlü sanatçılardan oluşan güçlü bir kadro var.

Festival boyunca dünya standartlarında yaklaşık 500 sanatçı sahneye çıkacak. Kapanış konserimizde ise başkanımızın talebiyle oluşturduğumuz Akdeniz Filarmoni Orkestrası, dünyanın en ünlü şeflerinden Leonard Slatkin’in yönetiminde, yine dünyaca ünlü sanatçılarımız Güher ve Süher Pekinel’in solistliğinde sahne alacak.

Antalyalı müzisyenlerin ağırlıkta olduğu ve Akdeniz ülkelerinden gelen çalıcıları bir araya getiren Akdeniz Filarmoni Orkestrası, gelecek dönemde Antalya’yı müzikte merkez kılma yolunda en önemli araçlardan biri olacaktır” dedi.

Leonard Slatkin’in Antalya Piyano festivalinde sahne almasının Türkiye adına çok önemli olduğunu belirten Aykal sözlerine, “Bu hem festivalimiz, hem de müzik adına çok önemli ve dünyada da çok ses getireceğine inanıyorum.

Umarım bu festivali ilerleyen yıllarda çok daha büyük salonlarda, daha büyük izleyici kitleleriyle buluşturma imkanımız olur” diye devam etti.

Festival kapsamında 10 Kasım’da gerçekleşecek Cumhuriyet Bestecileri konseri ile ilgili de konuşan Aykal, “Bu konseri Atatürk’ün ölüm yıldönümünde gerçekleştirmek bizim için çok anlamlı.

Konserlerde eserlerine yer vereceğimiz bestecilerden Ulvi Cemal Erkin, Atatürk’ün eğitim alması için Avrupa’ya bizzat gönderdiği müzisyenlerden biri. Bu anlamlı günde, Atatürk’ü ve Cumhuriyet’in anmanın bundan daha anlamlı bir yolunu bulamadım” dedi.

1 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde;

‘Piyano Flamenko’ dendiğinde dünyada akla gelen ilk isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz yıl festivalde verdiği konserle Antalyalı müzikseverleri kendine hayran bırakan, özel gösterisi ‘Sounds from Spain’ (İspanya’dan Sesler) ile İspanyol Flamenko Piyanisti Manolo Carrasco;

Liszt’in dev eseri Faust Senfonisi’ni piyanoya uyarlayarak müzik dünyasında ayrı bir yer edinen ve 12 adet Türk-Osmanlı Rapsodisi bestesi bulunan Stéphane Blet;

Uluslararası Antalya Piyano Festivali’ne özel hazırladığı bestesini ilk kez ‘Kamuran Gündemir Anısına’ düzenlenen resitalde seslendirecek olan genç ve yetenekli Türk piyanist Cem Esen;

Uluslararası piyano yarışmalarında kazandığı ödüller ile yeteneğini taçlandıran dünyaca ünlü Türk piyanist Emre Elivar;

Müzik otoriteleri tarafından “neslin en ilginç caz müzisyenlerinden biri” olarak gösterilen İspanyol piyanist ve besteci Ariadna Castellanos;

Türkiye’nin en yetenekli Çellistlerinden Çağ Erçağ ve en yetenekli Gitar virtüözlerinden Nurkan Renda;

Pedro Almodovar‘ın ‘Yüksek Topuklar’ filminin unutulmaz sesi “İspanyol Diva” Luz Casal;

Dünyaca ünlü Türk piyano solistleri Güher & Süher Pekinel gibi klasik müzik, caz ve flamenko dünyasından birçok yıldız isim 18. Uluslararası Antalya Müzik Festivali’nde yer alacak.

MÜZİĞİN KALBİ “SANAT ŞEHRİ” ANTALYA’DA ATACAK!

Sanat Yönetmenliğini Şef Gürer Aykal’ın üstlendiği Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin sürprizlerle dolu programı Antalyalı sanatseverlere müzik dolu unutulmaz günler yaşatacak.

Türkiye’nin en önemli orkestralarından biri olan ‘Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’ ve Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin orkestrası olarak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in destekleriyle kurulan ‘Akdeniz Filarmoni Orkestrası’, Antalya Kültür Merkezi’nde birbirinden ünlü solistlere eşlik edecek ve dünyaca ünlü orkestra şefi Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy tarafından yönetilecektir.

AÇILIŞ KONSERİ MANOLO CARRASCO’DAN

Antalya Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek olan, muhteşem müzik festivali 1 Kasım’da Manolo Carrasco konseri ile başlayacak.

5 Kasım’da Gürer Aykal’ın yöneteceği, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte dünyaca ünlü piyanist ve besteci Stéphane Blet konseri ile devam edecek olan festivalde;

8 Kasım’da her yıl geleneksel olarak “Kamuran Gündemir Anısına” düzenlenen resitalde genç piyanist Cem Esen,

10 Kasım’da Gürer Aykal’ın yöneteceği Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Cumhuriyet Bestecileri konserinde piyanist Emre Elivar,

17 Kasım’da Flamenko Caz türünde Ariadna Castellanos,

22 Kasım’da Hakan Şensoy yönetiminde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte, Anadolu ezgilerinin senfonik rock türünde yeniden yorumlandığı konserde Çağ Erçağ (Viyolonsel) & Nurkan Renda (Gitar),

26 Kasım’da ‘Romantizmin Tutkulu Sesi’ Luz Casal,

29 Kasım’da ise 100 genç müzisyenden oluşan Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Antalya Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

GÜHER&SÜHER PEKİNEL, 1-2 ARALIK’TA SAHNEDE

Türkiye’nin en önemli festivali olarak bilinen gerek yurtiçinden gerek yurtdışından övgüler alan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1-2 Aralık’ta dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin’in yöneteceği konserlerle son bulacak. Final konserlerinde Akdeniz Filarmoni Orkestrası; olağanüstü şiirsel müzik anlayışları ve özgün stilleriyle, uluslararası müzik camiasında özel bir yerleri olan Güher ve Süher Pekinel’e eşlik edecek. Kariyerleri boyunca pek çok sayıda ödüle layık görülen Güher ve Süher Pekinel; Avrupa, Uzakdoğu ve ABD’nin başlıca konser salonlarında çaldıkları resitallerden sonra, bu kez Antalyalı müzikseverlerle bir araya gelecekler.

18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde, gerçekleşecek tüm etkinlikler boyunca 468 müzisyen Antalyalı müzikseverlerin huzuruna çıkacak.