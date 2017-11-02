Ümit Besen - Ayhan Aşan... TARABYA'NIN İKİ KRALI, YILLAR SONRA BİR ARADA!..

Geçtiğimiz günlerde Kanlıca Paysage'da Ümit Besen sahne aldı,

Ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında Ayhan Aşan, Ahmet Selçuk İlkan, Sami Aksu, Hayyam Garipoğlu, Çinli işadamı Dilşad Atuz ve Nurcan Sabur gibi ünlü isimler de vardı.

Aynı zamanda bu unutulmaz gecede Mehmet Dalmaz ve Eşi Zühre Dalmaz'ın da 6. Evlilik yıldönümleri kutlandı.

Ahmet Selçuk İlkan ve müzik öğretmeni olan Zühre Dalmaz''ın gecede yaptıkları düet konuklardan büyük alkış aldı.

Geçmişte Tarabya'nın 2 kralı olan Ayhan Aşan ve ümit Besen yıllar sonra bu kez Kanlıca Paysage sahnesinde bir araya geldiler..