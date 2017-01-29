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Ümit Besen….ÖZBEĞEN'İ ANDI, OBEZİTE CERRAHINA NE SÖZ VERDİ?

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Ümit Besen….ÖZBEĞEN'İ ANDI, OBEZİTE CERRAHINA NE SÖZ VERDİ?
Cumartesi geceleri Boğazın incisi Kanlıca Paysage Restaurant’da muhteşem konserler veren Ümit Besen, ölümünün 4. Yıldönümünde “Ustam. Öncüm” dediği Ferdi Özbeğen’i unutmadı…

Programına Ferdi Özbeğen’in “Tek satır mektup gibi” adlı şarkısıyla başlayan Ümit Besen, Özbeğen hakkında şöyle konuştu;

“-O bizim müzik türümüzün öncüsüydü… Çok açık ifade edeyim ki, bu kapıyı o açmamış olsaydı, bugün biz piyanist şantörlerin hiçbir olmazdık.

Ben yıllar önce bir gazete röportajımda dedim ki; “O bu türü tutturmasa idi bana plak teklif edilmezdi ve de benden sonra gelen arkadaşlarım olmazdı.” Sahnede tek başına devleşirdi adeta. Ve sahnedeki sohbeti esprileri hala kulaklarımda…

Çok hoş sohbetti sahnede, piyanosuyla ve sesiyle dinleyenleri adeta mestederdi…Kısacası; O sevdirdi bu piyano ile şarkı söylemeyi,ben de yelpazeyi genişletip, bestelerimle piyanoyu halkın arasına indirdim!...”

Programında kendi şarkılarına geçmeden önce, gene Özbeğen ile özdeşleşen “Dilek Taşı”, “Ağla Halime” ve “Eskimeyen Dost” gibi eserleri okuyan Ümit Besen, ortamda oluşan duygusal havayı dağıtmakta oldukça zorlandı…

Gece boyunca Pamela’yla düet yaptıüı “Seni Sevmeye Ömrüm Yeter mi” adlı şarkıyı istek üzerine tam 3 kez okuyan Ümit Besen’i sahneden indikten sonra bir sürpriz bekliyordu…

Kulisinde kendisini ziyaret eden Türkiye’nin en ünlü obezite cerrahlarından biri olan Doçent Ali Durmuş’un kendisi gibi Osmaniyeli olmasıyla şaşkınlığa uğrayan Besen daha sonra duyduklarıyla adeta şok oldu.

Ali Durmuş, yıllardır yaptığı binlerce tüp mide ve gastrik by-pas ameliyatlarının tümünü Ümit Besen’in şarkıları çalarken yaptığını söyleyip, “hastalarım 3-4 aydır, ağız birliği etmişçesine sizin “Seni Sevmeye Ömrüm Yeter mi” şarkısını istiyorlar… Diyebilirim ki bu şarkı ile en az 200 ameliyat yapmışımdır…”

Ali Durmuş’un sözlerini hayretle dinleyen Ümit Besen, daha sonra doktora, bir ameliyata kendisinin de gireceğini ve şarkıyı canlı canlı okuyacağının sözünü verdi…

 

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