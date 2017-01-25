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Umuda Kelepçe Vurulmaz... GERÇEK SUÇLU KİM?

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Umuda Kelepçe Vurulmaz... GERÇEK SUÇLU KİM?
Senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Umuda Kelepçe Vurulmaz 26 Ocak Perşembe akşamı saat 20:00’da 13. bölümüyle FOX ekranlarında...

Öldü bilinen Onur’un ortaya çıkmaya niyeti yoktur ama Ceren ve Fırat’ı da rahat bırakmayacaktır. Perihan oğlunu zapt edebilmek için harekete geçer.

Fırat’ın üzerine suçu atacaktır ama planları hiç de umduğu gibi gitmez. Aşkın gücü en sağlam planları, kötülükleri bile ters düz etmeye yetecektir.

İnci ve Emir’in yakınlaşmaları da artık ilerlemiştir. Emir duygularını açıkça belli ederken İnci hala kararsızdır ama bu yakınlaşmadan da fazlasıyla memnundur... 

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