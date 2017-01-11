Umuda Kelepçe Vurulmaz... İNCİ VE EMİR'İN İLGİNÇ YOLCULUĞU!

Onur çarpıp öldürdüğü çocuğun kim olduğunu öğrendikten sonra müthiş bir korkuya kapılır.
Eğer Fırat kendisinin kim olduğunu öğrenirse olabileceklerden öyle çok korkar ki bu korku onun dönüşü olmayan kararlar almasına sebep olur.
Fırat ve Ceren her şeyden habersiz onca olumsuzluğa karşı dimdik durmaya çalışırken Onur’un en ağır hamlesi ile karşı karşıya kalırlar. Ceren için hayatını bile hiçe sayacaktır Fırat. Bu uğurda her şeyini kaybetmeyi göze almıştır.
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