Umuda Kelepçe Vurulmaz... İNCİ VE EMİR'İN İLGİNÇ YOLCULUĞU!

Senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Umuda Kelepçe Vurulmaz 12 Ocak Perşembe akşamı saat 20:00’da 11. bölümüyle FOX ekranlarında...

Onur çarpıp öldürdüğü çocuğun kim olduğunu öğrendikten sonra müthiş bir korkuya kapılır.

Eğer Fırat kendisinin kim olduğunu öğrenirse olabileceklerden öyle çok korkar ki bu korku onun dönüşü olmayan kararlar almasına sebep olur.

Fırat ve Ceren her şeyden habersiz onca olumsuzluğa karşı dimdik durmaya çalışırken Onur’un en ağır hamlesi ile karşı karşıya kalırlar. Ceren için hayatını bile hiçe sayacaktır Fırat. Bu uğurda her şeyini kaybetmeyi göze almıştır.

İnci ve Emir de okulla ilgili bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk bütün aksilikleri beraberinde getirse de aslında yakınlaşacakları en güzel anlar olacaktır.