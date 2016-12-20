Umuda Kelepçe Vurulmaz... İNCİ VURULUR!

Senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Umuda Kelepçe Vurulmaz 22 Aralık Perşembe akşamı saat 20:00’da 8. bölümüyle FOX ekranlarında...

İnci vurulduktan sonra hızlıca toparlanır ve tam her şey yoluna girecek derken bu sefer hiç ummadıkları bir tehlike yaklaşıyordur. Okulun yarı hissesini alan Emir aslında hiç de göründüğü gibi biri değildir.

Fırat'a olan hırsından Elif'le görüşmeyi devam ettiriyordur Onur ama Ceren'den vazgeçmeye de niyeti yoktur.

Fırat ve Ceren'in ise yeniden barışması aileyi daha ciddi hamleler yapmaya iter. Perihan'ın yardımıyla kurulan plan bu defa etkili olacaktır...