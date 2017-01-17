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Umuda Kelepçe Vurulmaz... ONUR ÖLDÜ MÜ?

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Umuda Kelepçe Vurulmaz... ONUR ÖLDÜ MÜ?
Senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Umuda Kelepçe Vurulmaz 19 Ocak Perşembe akşamı saat 20:00’da 12. bölümüyle FOX ekranlarında...

Onur denize düşmüştür ve onca aramaya rağmen bulunamamıştır. Sahile vuran Onur yaşlarındaki ve eşkalindeki erkek cesedi de artık elde kalan son umutları yok etmiştir.

Fırat ve Ceren olanlardan kendilerini sorumlu tutarlar. İnci ise kahroluyordur. Onur’a sahip çıkamadığını düşünüyordur.

Bütün masumlar kendilerini suçlaya dursun, Onur’un ölümünü kabullenen Perihan için bu durum hem acılı hem de karşı konulamaz bir öfkeye dönüşür.

Ceren ve Fırat’a en büyük zararı aileleri üzerinden verir ancak bununla yetinmez. En ağır darbeyi vuracaktır Perihan çünkü kaybedecek hiçbir şeyi yoktur.

Oğluna kavuşmadan önce beraberinde de birçok canı kendisiyle götürecektir...

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