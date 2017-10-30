ÜNLÜ İSİMLERE YASA DIŞI BAHİS SİTESİ ŞOKU!..

Yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinin reklam filmlerinde yer alan ünlüler hakkında soruşturma başlatıldı

Soruşturma kapsamında Cicişler diye bilinen Esra-Ceyda kardeşler ile Pasca Nouma ve Nuri Alço da var.

'Cicişler' olarak ünlenen Esra ve Ceyda Ersoy, Pascal Nouma ile Nuri Alço'nun ifadesine başvuruldu

Habertürk gazetesinden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ye kuruluşlarıyla vatandaşları milyonlarca lira zarara uğratan yasa dışı bahis sitelerini takibe aldı.

Soruşturmada, vatandaşların milyonlarca lira para kaybetmesine neden olan bahis sitelerinin Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya üzerinden reklam verdikleri ve bu reklamlarda ünlü isimleri oynattıkları belirlendi.