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UNUTKANLIĞI ÖNLEMEYE İYİ GELEN GIDALAR!

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UNUTKANLIĞI ÖNLEMEYE İYİ GELEN GIDALAR!
Artık neyi unuttuğunuzu bile unutacak hale mi geldiniz? Troidin az çalışmasından kansızlığa, depresyondan Alzhemier başlangıcına kadar bir çok nedeni var.

Peki unutkanlıkla nasıl başa çıkılır?  

İç Hastalıklar Uzmanları, unutkanlığa karşı meyve salatası tavsiye ediyor. 

Unutkanlığa iyi gelen meyve salatasının hazırlanışını şöyle tarif ediliyor: 

“Aşağıda yazdıklanları yazma sırasına göre karıştırın:

1 elma (kabukları ile beraber, küp, küp doğrayınız)

8-10 adet kuru yaban mersini

3 adet kuru erik

1 adet ince dilim karpuz

1 yemek kaşığı kuru üzüm

10 – 12 adet böğürtlen

3 adet kaju

2 adet ceviz.

Bu meyve salatasını, 2 ay, ilk 10 gün, her gün yiyin. 

Sonraki 50 gün ise, gün aşırı olmak üzere, her akşam yemeğinden 2 saat sonra mutlaka tüketin.

Önemli not; bu salata ile beraber, ilk 10 günde 2 kez, sonraki 50 günde en az 5 kez, akşam yemeğinde, somon, sardalya veya uskumru tüketin. Balığın yanında, mutlaka kuru soğan olsun.” 

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Her zaman gittiğiniz sokağı şaşırdınız ve 15 dakika içinde hatırlamadıysanız,

Sürekli verdiğiniz adresteki cadde isimlerini hatırlayamıyorsanız, biri ipucu verse bile aklınıza gelmiyorsa,

Üst üste 10 arkadaşınızı tanıtırken, arada birilerinin adını hatırlayamıyorsanız,

Yoğun stress olmadan unutuyorsanız,

Kişisel bakımınızı (el yıkama vs.) unutuyorsanız unutkansınız demektir.

Kaynak: Gürkan Kubilay / Yemişim Diyetini
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