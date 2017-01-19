URSULA ANDRESS, 007’Yİ GÖRÜNCE HEMEN SÜTYENİNİ TAKTI!

Yeni Digitürk (= Bein) bir süredir 1. kanalını 007 James Bond filmlerine ayırdı.. Serinin 24 filmi her gece ekrana geliyor.. Sabaha karşı da tekrarları..

Uyku tutmayan gecelerden birinde sabaha karşı Sean Connery’nin ilk James Bon filmi olan 1962 yapımı ‘Doktor No’yu izledim..

Bugüne kadar 66 film çeviren Sean Connery, bugün 87 yaşında. Bu film için 32 yaşında kamera karşısına geçmiş.

Başrol arkadaşı Ursula Andress denilen afet bu filmde (taş mı taş) henüz 26’sında.. Bugün 81 yaşında..

Film; mantık hatalarıyla dolu.. İlk aklıma geleni.. Ursula kızımız denizden çıkıyor, üzerinde ıslak bir bluz, memeler olduğu gibi belli oluyor.. James Bond’la karşılaşıyor. İçinde bir anda sütyen beliriveriyor.. Düşman askerlerine yakalanıyorlar. Bu kez de belinde kemeri var.. Aynalı kemer Ursula bele...

Şimdi bizim ‘Dünyayı Kurtaran Adam’la kafa bulanlara sözüm..

1982 yapımı film 35 yıl önce çekilmiş.. Bugüne kadar 323 filmde oynayan Cüneyt Abimiz, o filmde oynadığında 45 yaşındaymış. Bugün 83 yaşında.. Allah uzun ömürler versin abimize..

Demem o ki; ha James Bond ha Kaptan Murat.. Değişen bi şey yok!

MİNİ BİLGİ: 007 James Bond, Ian Fleming tarafından 1952'de yaratılan hayali bir İngiliz ajan karakteridir. Fleming, 1964 yılında ölünceye dek bu karakter etrafında birçok roman ve küçük hikayeler yazmış, 24 James Bond filmi çekilmiş, James Bond’u bugüne kadar 7 oyuncu canlandırmıştır: Sean Connery (1962–67/ 1971), David Niven (1967), George Lazenby (1969), Roger Moore (1973–85), Timothy Dalton (1987–89), Pierce Brosnan (1995–2002), Daniel Craig (2006–Devam ediyor).

ULAN ALLAH’IN SAPIKLARI..

Bu sapıklar; atv’nin ‘Kırgın Çiçekler’ dizisinden.. Yok yok; dizi başladığından beri üvey kızını taciz etmek için fırsat kollayan Kemal’i geçtim.. Artık yenileri var.. Son bölümün sapıkları bir öğrenci ile kocaman bir herifti..

Okuldaki oğlan; Meral’i müzik dinlemek, film seyretmek için evine davet eder.. Bu davetin arkasında hiçbir kötü niyet beklemeyen Meral gider..

Ama az sonra oğlanın tacizine uğrar.. Oğlanı iter.. Düşer, kafasını yarar ve hastanede yoğun bakıma alınır..

Birden fakirleşen Defne; artık hırsızlık yapmaya başlamıştır. Son ‘işinde’ bir beyefendi (!) tarafından fark edilir. Çaldığı giysiler adam tarafından satın alınır.

Kıza hediye edilir. Sapık adam, son model arabası ile kızı evine bırakırken Defne’nin annesi ve abisine yakalanır.. Ama kaçmayı başarır..

Taşı Gediğine Koyu’YORUM’: Allah kız evlatarımızı böyle sapıklardan korusun.. Bir de merak ediyorum bu dizilerin bu sahneleri seyirciye ne katıyor?..

FOX’UN VE KANAL D’NİN SON DAKİKASI: Sevgili İrfan Değirmenci, Kanal D sabah haberlerinde, sevgili İsmlail Küçükkaya da Fox sabah haberlerinde Reina canisinin dün gece yakalandığı haberini veriyor..

Ekranın tepesinde kocaman harflarla şöyle yazıyor: ‘Son Dakika’. Hadi yaa.. İnanmam.. Gerçekten mi?.. Yahu hiç olmazsa ‘Sıcak Haber’ falan deseydiniz.. Yakalanma olayının üzerinden neredeyse 12 saat geçmiş.. Son dakikası mı kalmış!

AMAN DİKKAT! ‘HALLEY’İ YİYEN YUMUŞACIK OLUYOR

Bugüne kadar çok başarılı reklamlara imzasını atan Halley (daha doğrusu reklamcısı) bu kez çuvalladı..

Ne demek Halley’i yiyen yumuşacık oluyor?

Reklamcılar bilmezler mi ki, toplamda ‘yumuşak’ deyince akla ne gelir?..

Yumuşakçalar (ahtapot, midye, salyangoz, sümüklü böcek falan) değil elbette..

Sevgili reklamcılar; ürünlerinizin hedef kitlesini yakalamak istiyorsanız, en yakınınızdaki birine sorun ‘toplumda kime yumuşak denir’ diye.. O sizi aydınlatacaktır..

Ama diyorsanız ki; bu reklamla bizim hedefimiz Arto’lar, Fatih Ürek’ler, o zaman bi diyeceğim yok.. ‘Halley’i yiyen yumuşacık oluyor’ demeye devam..

MİNİ BİLGİ: Kadın Argo Sözlüğü’ne göre; Yumuşak = Eşcinsel erkek..

AMENTÜ MÜ?

Televizyon açık.. Reklamlar var.. Mutfakta çayı koyuyorum.. Birden kulağıma müzikli şöyle bir şey çalındı:

‘Amentüü..’

Allah Allah.. Bildiğimiz;

Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhıri.. diye başlayan dua..

Dualar reklamlara mı girdi diye merakla koştum televizyonun başına..

Benim amentü diye duyduğum, ‘Anı Tour’un reklam müziği imiş..

Lütfen benim gibi dikkatle dinleyin.. Vokal kızımız kelimeleri yaya yaya ‘ameen tüü’ diyor mi demiyor mu?

Yarın öbürgün RTÜK’e şikayet edilirseniz ‘Hulusi demişti’ dersiniz..

MİNİ BİLGİ : Amentü "İman ettim" anlamına gelen bu kelime İslam dininin Ehl-i Sünnet vel Cemaat Mezhebinde olan mü'minlerin iman esaslarını ifade etmektedir.

Arapça'da ise kısaca "inandım" anlamını taşıyan ve İslam'ın temel inançları arasında yer alan Allah'ın varlık ve birliğine iman etmeyi, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmayı dile getiren sözcüktür. (Vikipedi Özgür Ansiklopedi)