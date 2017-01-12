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ÜZÜM BAĞLARI VE LAVANTA BAHÇELERİ ARASINDA ROMANTİK TATİL!

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ÜZÜM BAĞLARI VE LAVANTA BAHÇELERİ ARASINDA ROMANTİK TATİL!
Kanada'nın önde gelen yaşam tarzı dergisi Notable’da yayımlanan, şarap tutkunu seyyahların değerlendirmeleri ile belirlenen "Avrupa' nın en iyi 6 Bağ Oteli" arasında Türkiye'den “Yedi Bilgeler" bağ otelide yerini aldı.

2016 yılı Nisan ayında Türkiye'de tek “Cittaslow Dostu İşletme” ünvanını kazanan "Yedi Bilgeler" İzmir / Selçuk / Çamlık köyünde bulunuyor.

Avrupa' nın en iyi 6 bağ oteli arasında; İsviçre'den Domaine du Burignon, Fransa'dan Les Belles Perdrix de Troplong Mondot, İtalya'dan Locanda Marchesi Alfieri, Portekiz'den Quinta do Vallado ve Yunanistan Santorini adasından Ampelonas Apartments isimli bağ otellerinin yer aldığı listede Türkiye'den de "Yedi Bilgeler Bağ Oteli" yer alıyor.

Dergide Yedi Bilgeler' den şöyle bahsediliyor: "Yedi Bilgeler Bağ Oteli, ülkenin tüm şarap üretiminin yaklaşık % 20'sini oluşturan Türkiye'nin Ege kıyılarındaki şarap bölgelerinde bulunan şirin bir bağ otelidir. Üzüm bağları, zeytin ağaçları ve tepelerle çevrili benzersiz taş bina Avusturyalı mimar Xavier Bindl tarafından inşa edilmiştir.

Şarap yapma imkânları önceden düşünülerek ve modern teçhizatla kurgulanan şaraphanenin, Fransız meşe fıçıları dolu bir şarap mahzeni bulunmaktadır. Bağ Otelinde Yedi Bilgeler' in şaraplarının tadına bakabilir ve şarap yapımı sürecine tanıklık edebilirsiniz.

Ya da bağ ve lavanta bahçeleri manzarası eşliğinde, huzurlu bir gün batımı ile Yedi Bilgeler Restoranında, mutfağının ve bağının diğer ürünlerini tadabilirsiniz."

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