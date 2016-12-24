Van Der Wiel... ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERDİ!

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Hollandalı yıldız futbolcu Gregory Van Der Wiel eşi Rose Bertram ve menajeri ile birlikte Çekmeköy'de bulunan Alemdağ Çatalmeşe Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Haber: Ali Osman ARLI

Çocuklara ayakkabı, forma ve kışlık elbiseler dağıtan Wiel, lig için şampiyonluk sözü verdi. Okula girerken ve çıkarken öğrencilerin yoğun izdihamına maruz kalan Wiel çocuklarla bol bol fotoğraf çektirip forma imzalamayı ihmal etmedi.

Der Wiel eşi Rose Bertram ve menajeri ile birlikte şampiyon olduktan sonra sizleri tekrar görmeye geleceğinin sözünü verirken Engelli öğrencilerden ayrılmakta zor ve duygusal anlar yaşadı.

Öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgi çemberi için de okul çıkışında hayranları ve sevenlerinin alkışlarıyla bir süre daha okulda kaldıktan sonra, yine alkışlar eşliğinde okuldan ayrıldı.