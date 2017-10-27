Vatanım Sensin... ÇEKİMLER BAŞLADI, İLK TANITIM GELDİ!

İlk tanıtımı ile büyük yankı uyandıran Vatanım Sensin, yayınlanan yeni tanıtımı ile de çok konuşulacak.
Vatanım Sensin, yakında yeni sezonu ile Kanal D’de.
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