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Vatanım Sensin... ÇEKİMLER BAŞLADI, İLK TANITIM GELDİ!

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Vatanım Sensin... ÇEKİMLER BAŞLADI, İLK TANITIM GELDİ!
Kanal D’nin beğeniyle izlenen dizisi Vatanım Sensin’in yeni tanıtımı yayınlandı.

İlk tanıtımı ile büyük yankı uyandıran Vatanım Sensin, yayınlanan yeni tanıtımı ile de çok konuşulacak.

Vatanım Sensin, yakında yeni sezonu ile Kanal D’de.

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