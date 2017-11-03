  • BIST 112.972
  • Altın 156,982
  • Dolar 3,8300
  • Euro 4,4584
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!

Vatanım Sensin... GÜÇLENEN KADROSYLA YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

»
Vatanım Sensin... GÜÇLENEN KADROSYLA YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!
Başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak’ın paylaştığı ‘Vatanım Sensin’ 9 Kasım’da başlıyor. Dizinin yeni bölümlerinde iki sürpriz var. Bu isimlerden biri Şükran Ovalı.

9 Kasım Perşembe Türkiye’nin kanalı Kanal D ekranında yeni sezonu ile izleyicisiyle buluşacak Vatanım Sensin önemli oyuncularla daha da güçlenen yeni kadrosu ve bir ulusan var olma mücadelesini anlattığı sürükleyici hikâyesi ile adından söz ettirmeye devam edecek.

Vatanım Sensin rüzgarı kaldığı yerden devam edecek…

O3 Medya yapımcılığında, yönetmenliğini Yağmur-Durul Taylan ve Burak Arlıer’in yaptığı, başrollerinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak’ın yer aldığı, geçtiğimiz sezona damgasını vuran dizi; Vatanım Sensin, merakla beklenen ikinci sezonuyla da yine Perşembe günleri milyonları ekran başına getirecek.

Balkan Harbi ve İzmir’in İşgali dönemlerinde savaşın ve istilanın ortasında savrulan bir milleti ve aileyi anlatarak başlayan Vatanım Sensin, bu kez Sevr Antlaşması dönemi ile izleyici karşısına çıkacak.

Meclisin açılışı ve Misakı Milli’nin ilanı ile umutlanan Türk milletinin üzerine karabasan gibi çöken Sevr Antlaşması, bir avuç vatanseverin umut ışığını söndürecek. Vatanım Sensin, ikinci sezonunda bağımsızlığa giden yolun en karanlık, en acılı ve en kritik dönemini anlatacak.

Şükran Ovalı ve Ufuk Bayraktar Vatanım Sensin’de!

sukranovali_vatanimsensin-001.jpgufukbayraktar_vatanimsensin.jpg

Güzel oyuncu Şükran Ovalı; Seher, Ufuk Bayraktar ise Dağıstanlı karakteri ile Vatanım Sensin’in iddialı kadrosundaki yerini alacak.

Büyük sürprizler izleyiciyi derinden etkileyecek…

Bombalı saldırıdan sonra Cevdet sağlığına kavuşacak mı? Gerçek kimliği ortaya çıkacak ya da kendisi ifşa edecek mi? İmkansız aşk, Hilal ve Leon bir araya gelebilecek mi?

Azize ve çocuklarına kavuşmak isteyen Cevdet’i bekleyen büyük sürpriz ne? Kimler aynı safta yer alacak, kimler karşı karşıya gelecek?

Vatanım Sensin 9 Kasım Perşembe Kanal D’de!

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşk ve Mavi... CEMAL CİNAYETİ ÜSTLENİYOR!02 Kasım 2017 Perşembe 22:34
  • Esra Erol’da programında şok itiraf!.. “BİR GÜNDE İKİ DEFA KÜRTAJ OLDUM”02 Kasım 2017 Perşembe 21:05
  • Almeda Abazi Sayışman... "SİYAH İNCİ" SETİNE BASKIN!..02 Kasım 2017 Perşembe 14:00
  • Mehtap Bayrı - Ufuk Özkan... AYRILMAZ İKİLİ!..02 Kasım 2017 Perşembe 12:15
  • Şevkat Yerimdar...ŞEVKAT’E HACİZ ŞOKU!02 Kasım 2017 Perşembe 11:13
  • Esra Erol... NARKOTİK OPERASYONUNA KATILDI!01 Kasım 2017 Çarşamba 21:15
  • Cemre Melis Çınar... KÖTÜ KIZİ GÜLDÜRMEYE ALIŞTI!..01 Kasım 2017 Çarşamba 13:30
  • Alican Albayrak - İlayda Çevik... DİZİ SETİNDE TANIŞTILAR, AŞIK OLDULAR!..01 Kasım 2017 Çarşamba 13:00
  • Hande Ataizi... EVLİLİK PROGRAMINA RTÜK'TEN EN AĞIR CEZA!..01 Kasım 2017 Çarşamba 12:45
  • Bizim Hikaye... FİLİZ KARDEŞLERİNİ ANNESİNDEN KORUYABİLECEK Mİ?01 Kasım 2017 Çarşamba 11:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti