Vatanım Sensin... GÜÇLENEN KADROSYLA YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak’ın paylaştığı ‘Vatanım Sensin’ 9 Kasım’da başlıyor. Dizinin yeni bölümlerinde iki sürpriz var. Bu isimlerden biri Şükran Ovalı.

9 Kasım Perşembe Türkiye’nin kanalı Kanal D ekranında yeni sezonu ile izleyicisiyle buluşacak Vatanım Sensin önemli oyuncularla daha da güçlenen yeni kadrosu ve bir ulusan var olma mücadelesini anlattığı sürükleyici hikâyesi ile adından söz ettirmeye devam edecek.

Vatanım Sensin rüzgarı kaldığı yerden devam edecek…

O3 Medya yapımcılığında, yönetmenliğini Yağmur-Durul Taylan ve Burak Arlıer’in yaptığı, başrollerinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak’ın yer aldığı, geçtiğimiz sezona damgasını vuran dizi; Vatanım Sensin, merakla beklenen ikinci sezonuyla da yine Perşembe günleri milyonları ekran başına getirecek.

Balkan Harbi ve İzmir’in İşgali dönemlerinde savaşın ve istilanın ortasında savrulan bir milleti ve aileyi anlatarak başlayan Vatanım Sensin, bu kez Sevr Antlaşması dönemi ile izleyici karşısına çıkacak.

Meclisin açılışı ve Misakı Milli’nin ilanı ile umutlanan Türk milletinin üzerine karabasan gibi çöken Sevr Antlaşması, bir avuç vatanseverin umut ışığını söndürecek. Vatanım Sensin, ikinci sezonunda bağımsızlığa giden yolun en karanlık, en acılı ve en kritik dönemini anlatacak.

Şükran Ovalı ve Ufuk Bayraktar Vatanım Sensin’de!

Güzel oyuncu Şükran Ovalı; Seher, Ufuk Bayraktar ise Dağıstanlı karakteri ile Vatanım Sensin’in iddialı kadrosundaki yerini alacak.

Büyük sürprizler izleyiciyi derinden etkileyecek…

Bombalı saldırıdan sonra Cevdet sağlığına kavuşacak mı? Gerçek kimliği ortaya çıkacak ya da kendisi ifşa edecek mi? İmkansız aşk, Hilal ve Leon bir araya gelebilecek mi?

Azize ve çocuklarına kavuşmak isteyen Cevdet’i bekleyen büyük sürpriz ne? Kimler aynı safta yer alacak, kimler karşı karşıya gelecek?

Vatanım Sensin 9 Kasım Perşembe Kanal D’de!