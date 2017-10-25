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Ver Elini Aşk... ATEŞ BACAYI SARACAK!

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Ver Elini Aşk... ATEŞ BACAYI SARACAK!
‘Ver Elini Aşk’ın eğlence ve aşk dolu 8. bölümü 26 Ekim Perşembe saat 20:00’da Kanal D’de ekranlara gelecek.

Ali İl, Sevda Erginci ve Köksal Engür’ün başrollerinde yer aldığı, eğlenceli ve samimi diliyle izleyicilerin içini ısıtan “Ver Elini Aşk” ta, Kaan ve Ayperi arasındaki atışmalar yerini aşka bırakıyor. Kaan ve Ayperi, birbirlerine olan duygularını kendilerine bile itiraf etmekten kaçınsa da aşk kıvılcımı içlerine düşüyor.

Ayperi’nin dedenin oyununu öğrenmesi üzerine her şeyi arkasında bırakıp köye dönmesi Kaan’ın duygularının açığa çıkmasına sebep olur.

Yayınlandığı ilk günden bu yana seyirciyi samimiyetiyle ekrana bağlayan Ver Elini Aşk’ta izleyicinin heyecanla beklediği aşk başlıyor…

 

 

 

 

 

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