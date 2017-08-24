Ver Kaç..15 EYLÜL'DE SİNEMALARDA!

Yapımcılığını Kadir Gülnahar’ın yaptığı yönetmen koltuğunda ise Orçun Benli’nin oturduğu yılın romantik komedi filmi ‘Ver Kaç’ 15 Eylül’de vizyona giriyor...

Duygusal ve samimi mahalle hikayesini farklı bir dille beyaz perdeye aktaran ‘Ver kaç’ sinema severlere hem duygusal hem komik anlar yaşatacak.

Oyuncu kadrosuyla göz kamaştıran ‘Verkaç’ filminde Kenan Ece başrolü üslenirken Bülen Çolak, Aslıhan Güner. Ruhi Sarı, Fırat Tanış, Ruhi Sarı ve Yılmaz Gruda gibi Türk sinemasının önemli isimleri yer alıyor.

Çekimleri dört hafta süren film Kadırga’da geçiyor.Kocamustafapaşa Stadı'nın da kullanıldığı çekimlerin; diğer mekanları ise Ümraniye, Reşadiye ve Emirgan gibi mahalle semtleri.’Ver kaç’ Türkiye’nin değişik lokasyonlarından 200’den fazla salonda vizyona girecek.

Filmin Konusu

Sedat ile Fikret yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen aynı mahallenin iki gencidir. Tek sevdaları Kadırga Spor Kulübü’dür.

Kadırga Spor Kulübü çim sahaya geçemeyecek kadar yoksul bir kulüptür ve kurtarıcı olarak Hakan isimli bir futbolcuyu transfer etmek istemektedirler.

Transfer için kulübün eskilerinden Tevfik Amca arabasını bağışlar. Transfer tarihinin yaklaşması ve arabayı satmak için zamana ihtiyaçları olduğundan Sedat parayı eski sevgilisi hala içten içe çok sevdiği Nazlı’nın abisi olan Reşat’tan ister.

Reşat eski bir mahallelidir. Ancak zaman içinde zenginleşmiş ve başka bir hayata geçmiştir. Sosyetik eşi Mehtap ve yaşam koçu Cengiz, Reşat’ın bütün hayatına nüfuz etmiş, onu yönlendirmektedir.

Reşat, Sedat’a senet karşılığı istediği parayı verir. Ancak Sedat’ın hesap etmediği bir şey vardır, o da arabanın çalınmasıdır.

Sedat bir yandan Cengiz, bir yandan Reşat, bir yandan da Tarık’la mücadele ederken öbür yandan Kadırga’nın tarihi düşmanları Sazlıkspor karşısında muvaffak olabilmesi için mücadele edecektir.

Künye:

Yapımcı: Kadir Gülnahar

Yönetmen: Orçun Benli

Senaryo: Ali Ersin Kelleci, Onur Karataş

Görüntü Yönetmeni: Tufan Kılınç

Uygulayıcı Yapımcı: Şükrü Üçpınar