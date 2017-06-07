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"Ver Kaç"... ÇEKİMLERİ KADIRGA'DA BAŞLADI!..

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"Ver Kaç"... ÇEKİMLERİ KADIRGA'DA BAŞLADI!..
Yapımcılığını, Ego Grup Medya Doğan Bircan ve Kadir Gülnahar’ın yaptığı yönetmenliğini ise Orçun Benli’nin üstlendiği ‘Ver Kaç’ adlı yeni sinema filmi ile seyircisine ‘merhaba’ demeye hazırlanıyor.

Çekimlerine başlanan ‘Ver Kaç’ duygusal, samimi mahalle hikayesini farklı bir dille beyaz perdeye aktarıyor.

Kenan Ece filmin başrolünde ve bir mahalle delikanlısını oynayacak. Duygusal yönü fazlaca hissedilecek filmde ayrıca Bülent Çolak (Fikret), Aslıhan Güner (Nazlı), Fatih Koyuncuoğlu (Reşat) ve Fırat Tanış (Cengiz) gibi başarılı oyuncular da rol alıyor.

Dört hafta sürecek filmin çekimlerin büyük bölümü İstanbul’un eski semtlerinden Kadırga’da geçiyor. Kocamustafapaşa Stadı'nın da kullanılacağı çekimlerin; diğer mekanları ise Ümraniye, Reşadiye ve Emirgan mevkii olacak.

Filmin önümüzdeki sonbahar vizyona girmesi planlanıyor.

Filmin Konusu

Sedat ile Fikret yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen aynı mahallenin iki gencidir. Tek sevdaları Kadırga Spor Kulübü’dür. Kadırga Spor Kulübü çim sahaya geçemeyecek kadar yoksul bir kulüptür ve kurtarıcı olarak Hakan isimli bir futbolcuyu transfer etmek istemektedirler. Transfer için kulübün eskilerinden Tevfik Amca arabasını bağışlar. Transfer tarihinin yaklaşması ve arabayı satmak için zamana ihtiyaçları olduğundan Sedat parayı eski sevgilisi Nazlı’nın abisi olan Reşat’tan ister. Reşat eski bir mahallelidir. Ancak zaman içinde zenginleşmiş ve başka bir hayata geçmiştir. Sosyetik eşi Mehtap ve yaşam koçu Cengiz, Reşat’ın bütün hayatına nüfuz etmiş, onu yönlendirmektedir. Reşat, Sedat’a senet karşılığı istediği parayı verir. Ancak Sedat’ın hesap etmediği bir şey vardır, o da arabanın çalınmasıdır. Sedat bir yandan Cengiz, bir yandan Reşat, bir yandan da Tarık’la mücadele ederken öbür yandan Kadırga’nın tarihi düşmanları Sazlıkspor karşısında muvaffak olabilmesi için mücadele edecektir.

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