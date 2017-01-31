Vezir Parmağı... MAHSUN KIRMIZIGÜL'E BİR DARBE DE MHP'Lİ BELEDİYEDEN!

Emekli Yüzbaşı olan Belediye Başkanı Mehmet Türe, sosyal medya hesabından "Ben olduğum müddetçe, Mahsun Kırmızıgül gibi birinin 'Vezir Parmağı' filmi ve benzerleri asla Anamur sınırlarında gösterime giremez.
Film Belediye Sinemamızdan iptal edilmiştir" yazılı bir paylaşımda bulundu.
"SENARYO SIKINTISI VARSA BEN YAZAYIM"
Mahsun Kırmızıgül'e terörle mücadele eden askerler ile polislerin filmini çekmesini öneren Türe, "Eğer bir film yapacaksa PKK terör örgütü ile mücadele eden asker ve polisin oynayacağı, senaryosunun buna göre ayarlanacağı bir film yapsın.
Biz de destekleyelim. Eğer senaryoda bir sıkıntı çekiyorsa, onun senaryosunu da ben yazarım. Çünkü biz eski bir askeriz. Bu konuda bol miktarda mücadelemiz var.
Tavrımız var, kahramanlarımız var. Dolayısıyla Mahsun Kırmızıgül gibi sanatçıların, PKK terör örgütüne sempati duyan sanatçıların Anamur sınırları içerisinde yer bulması, halkla buluşması mümkün değil.
Amacımız siyasi şov yapmak değil. Vatanımızın ve milletimizin birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde safımı Türkiye Cumhuriyeti devletinden ve Türk Milletinden yana belli etmek istiyorum" şeklinde konuştu.
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