  • BIST 86.370
  • Altın 146,220
  • Dolar 3,7923
  • Euro 4,0634
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -6 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

Vezir Parmağı... MAHSUN KIRMIZIGÜL'E BİR DARBE DE MHP'Lİ BELEDİYEDEN!

»
Vezir Parmağı... MAHSUN KIRMIZIGÜL'E BİR DARBE DE MHP'Lİ BELEDİYEDEN!
Mersin'in Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe, Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolde yer aldığı 'Vezir Parmağı' filminin ilçedeki sinemada oynatılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Emekli Yüzbaşı olan Belediye Başkanı Mehmet Türe, sosyal medya hesabından "Ben olduğum müddetçe, Mahsun Kırmızıgül gibi birinin 'Vezir Parmağı' filmi ve benzerleri asla Anamur sınırlarında gösterime giremez.

Film Belediye Sinemamızdan iptal edilmiştir" yazılı bir paylaşımda bulundu.

64 bin nüfuslu ilçedeki tek sinema olan Anamur Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne bağlı Belediye Sinema Salonu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Türe, "PKK terör örgütüne sempati ile bakan, PKK terör örgütüne 'terör örgütü' diyemeyen ve operasyonlara karşı gelen, Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayan bu ve bunun gibi sanatçılara bizim de bir tavrımız, bir sözümüz olacaktır.
 
Bu nedenle Anamur Belediye Sinema Salonu'nda Vezir Parmağı filmi gösterilmeyecek. Sadece bu değil, bunun gibi filmlerin Anamur Belediye sınırları içerisinde oynamaları mümkün değil.
 
Amacımız bir mesaj vermek. Amacımız birileri bir tavır sergiliyorsa, bir saf tutuyorsa, bizim safımız da Türkiye Devletidir, Türkiye Cumhuriyetidir, Türk Milletidir. Dolayısıyla Mahsun Kırmızıgül'ün Vezir Parmağı filmi, Anamur Belediye sinemalarında asla oynatılmayacaktır.
 
Sadece o değil, bunun gibi sanatçılara ve filmlere asla yer vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

 

"SENARYO SIKINTISI VARSA BEN YAZAYIM"

Mahsun Kırmızıgül'e terörle mücadele eden askerler ile polislerin filmini çekmesini öneren Türe, "Eğer bir film yapacaksa PKK terör örgütü ile mücadele eden asker ve polisin oynayacağı, senaryosunun buna göre ayarlanacağı bir film yapsın.

Biz de destekleyelim. Eğer senaryoda bir sıkıntı çekiyorsa, onun senaryosunu da ben yazarım. Çünkü biz eski bir askeriz. Bu konuda bol miktarda mücadelemiz var.

Tavrımız var, kahramanlarımız var. Dolayısıyla Mahsun Kırmızıgül gibi sanatçıların, PKK terör örgütüne sempati duyan sanatçıların Anamur sınırları içerisinde yer bulması, halkla buluşması mümkün değil.

Amacımız siyasi şov yapmak değil. Vatanımızın ve milletimizin birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde safımı Türkiye Cumhuriyeti devletinden ve Türk Milletinden yana belli etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: milliyet.com.tr
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ANTALYA VE BODRUM’DA “OLANLAR OLDU” KAHKAHASI!28 Ocak 2017 Cumartesi 14:00
  • John Hurt... HOLLYWOOD'TAN BİR YILDIZ DAHA KAYDI!28 Ocak 2017 Cumartesi 09:35
  • "Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"... ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!..27 Ocak 2017 Cuma 13:45
  • Seyhan Arman... ÖDÜLLÜ OYUNCU, YENİ FİLMİ İÇİN GÜN SAYIYOR!26 Ocak 2017 Perşembe 21:30
  • Tolga Sarıtaş... BURSA'DA "KÖTÜ ÇOCUK" İZDİHAMI!..26 Ocak 2017 Perşembe 14:30
  • SİNEMANIN 2016'DAKİ EN KÖTÜLERİ AÇIKLANDI...26 Ocak 2017 Perşembe 10:55
  • 2017 OSCAR ADAYLARI BELLİ OLDU!!24 Ocak 2017 Salı 19:50
  • "11"... PSİKOLOJİK GERİLİM FİLMİ, VİZYON İÇİN GÜN SAYIYOR!..24 Ocak 2017 Salı 11:00
  • Ata Demirer... İZMİR’DE “OLANLAR OLDU” ÇILGINLIĞI!23 Ocak 2017 Pazartesi 19:45
  • Islamophobia... BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN FİLMİN TÜRK OYUNCULARI BELLİ OLDU!..23 Ocak 2017 Pazartesi 12:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti