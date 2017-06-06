Vildan Atasever... UMRE YOLCUSU!..

Geçtiğimiz günlerde internet ortamındaki çıplak fotoğraflarını sildirmek için 25 bin TL harcayan Vildan Atasever, Umre'ye gidiyor.

Başarılı oyuncu Vildan Atasever, Umre'ye gidiyor. 35 yaşındaki oyuncu, son olarak "2000 yılında çekilen ve daha sonra pişman olduğu cesur fotoğraflarını internetten sildirmek için 25 bin TL harcadığı" yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

UÇAK BİLETLERİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Uzun süredir ekranda görünmeyen sinema ve dizi oyuncusu Vildan Atasever, Umre'ye gidiyor. Vildan Atasever, Umre için aldığı uçak biletinin fotoğrafını İnstagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

OYNADIĞI DİZİ TUTMAMIŞTI

2015 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Yazın Öyküsü' dizisinde rol alan güzel oyuncu, 13 bölümde ekranlara veda etmek zorunda kalmıştı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI SİLDİRMİŞTİ

35 yaşındaki oyuncu, son olarak "2000 yılında çekilen ve daha sonra pişman olduğu cesur fotoğraflarını internetten sildirmek için 25 bin TL harcadığı" yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

İşte Vildan Atasever'in o paylaşımı;

