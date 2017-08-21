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WhatsApp Web... YENİLENİYOR!..

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WhatsApp Web... YENİLENİYOR!..
WhatsApp'ın internet tarayıcıları üzerinde çalışan sürümüne yapılan güncelleme ile birlikte artık durum güncellemeleri de görüntülenebilecek.

Facebook'un direkt olarak Snapchat'ten esinlenerek (!) neredeyse tüm uygulamalarına eklediği durum güncellemeleri, uzun bir süredir WhatsApp üzerinde de kullanılabilir durumdaydı.

Web'de durum görüntüleme devri!

Fakat WhatsApp'ın internet tarayıcılarda çalışan WhatsApp Web sürümünde bu özellik kullanılamıyordu.

Bu durum artık değişti ve gelen güncelleme ile birlikte artık internet tarayıcınızdan arkadaşlarınızın paylaştığı durum güncellemelerini görüntüleyebileceksiniz.

Güncelleme ile birlikte ne yazık ki durum paylaşımı yapmak ya da güncellemek gibi seçenekler uygulamaya henüz eklenmiş değil. Fakat zaten PC üzerinden bu işin yapılması, durum güncellemelerinin pratikliğine aykırı bir durum olarak da görülebilir.

Bu yüzden şimdilik Facebook tarafından da resmi bir açıklama olmadığı için böyle bir seçeneğin ilerleyen günlerde kullanıcılara sunulup sunulmayacağının bilinmediğini de ekleyelim.

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