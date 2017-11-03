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Yalaza... EKİPTEN DUYARLI DAVRANIŞ!..

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Yalaza... EKİPTEN DUYARLI DAVRANIŞ!..
Ekranların sevilen dizisi Yalaza ekibi Arifiye Çocuk Evleri Sitesi için anlamlı bir davranışa imza attı.

Sette yaptıkları her hata için kumbaraya 1 TL atma kararı alan ekip biriken parayı Arifiye Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocukların ihtiyaçları için harcama kararı aldı. 

Dizinin başrol oyuncularından Didem Balçin konuyla ilgili bir açıklama yaptı "Yalaza dizisi ekibi olarak bir karar aldık. Sette çekim sırasında oluşan aksilikleri ya da hataları güzel bir projeyle bir desteğe dönüştürelim istedik ve sete bir kumbara koyduk. Yönetmeninden oyuncusuna, ses ekibinden ışık ekibine kadar tüm dizi çalışanları her yaptıkları hata için kumbaraya 1 TL atıyor. Kumbara reji ekibinin kontrolünde...Toplanan para ise Arifiye Çocuk Evleri çocuklarının ihtiyaçları için kullanılacak. Şu anda baya iyi gidiyoruz, ilk ihtiyaç listesi tamamlanmak üzere. Çocuklarımız için ne yapabilirsek kardır diyerek çıktığımız bu yolda hata yapmaktan hiç korkmuyoruz. Biz büyük bir aileyiz onlar için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bize ulaşan ihtiyaç listesini de gidip kendi ellerimizle alıp teslim edeceğiz." dedi. 

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