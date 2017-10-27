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Yalaza.. SETE SÜRPRİZ ZİYARET!

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Yalaza.. SETE SÜRPRİZ ZİYARET!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kartepe Zirvesi'nden dönüşte TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Yalaza'nın setini ziyaret etti.

Dizinin yapımcısı Osman Sınav'ı, dizinin oyuncularından Hasan Kaçan ve Kadir Çöpdemir'i ziyaret eden İbrahim Kalın, sette keyifli saatler geçirdi. 

Sohbet edip, set çalışanlarıyla birlikte yemek yiyen İbrahim Kalın, Kadir Çöpdemir ve Hasan Kaçan ile de objektife neşeli pozlar verdi.

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Osman Sınav ile kamera arkasına geçerek bol bol sohbet eden Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın akşam saatlerinde setten ayrıldı.

YALAZA HER CUMARTESİ SAAT 20:00'DETRT1'DE 

Taraklı'nın mizahi kültürü Yalaza'yı konu alan dizi her biri birbirinden komik karakterleri bir araya getiriyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide Sinan Albayrak, Didem Balçın, İpek Tuzcuoğlu, Erol Aksoy, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan, Gamze Karaduman, Merve Erdoğan, LalizerKemaloğlu, Ergül Miray Şahin, Mert Carim, Tibet Tursun, Kerem Muslugil, Ercü Turan, Zeynep Gülmez, Gizem Koçer, Erdal Cindoruk, Elif İnici, Batuhan Aydar, Özkan Ayalp, Ömer Gecü, Eray Ayaz, Eylül Naz Özgen gibi isimler yer alıyor. Dizi her cumartesi akşamı saat 20:00'de TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

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