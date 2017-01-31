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Yalçın Menteş... 'ARTIK ÇALIŞMAK İSTİYORUM!'

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Yalçın Menteş... 'ARTIK ÇALIŞMAK İSTİYORUM!'
Bostancı Romatem Fizik Tedavi Merkezi'nde sağ ayağı kesildikten sonra protezle 3,5 yıldır fizik tedavisi gören Yalçın Menteş'ten sevindirici haber var..

YALÇIN MENTEŞ'TEN İYİ HABER VAR

Kendisini hastahanede ziyaret eden gazeteci Tahir Yaman'a müjdeli haberi veren sanatçı,'' Bağımsız olarak yürümeme az kaldı.Çok yakında tek başıma yürüyebileceğim''dedi.

İnsanların kendisini çok üzdüğünü,ilgisiz kaldığını belirten Yalçın Menteş'',Tiyatroyu,sahneleri,kameraları kısaca her şeyi özledim.

Ben de artık çalışmak istiyorum''dedi. Menteş, ''Bu meslekte büyüğüm fazla kilolarından iki yıl oynadı.Ayakta tek karesi bile yok.Bana da rol verebilirler'şeklinde konuştu.Hazıra dağ dayanmıyor.

Haber; Tahir YAMAN​

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