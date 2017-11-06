Yanlış Anlama... NEŞELİ FİLME NEŞELİ GALA!..

Yılın beklenen filmleri arasında ikinci sırada olan Yanlış Anlama filminin galası yapıldı. Baba Sahne'de gerçekleştirilen gala gecesine film ekibinin yanı sıra sanat camiasından birçok ünlü isim de katıldı.

Gecede konuşma yapan filmin başrol oyuncularından Hakan Bilgin "Azerbaycan ve Türkiye arasında yanlış anlamalarla örülü komik bir hikayeyi perdeye taşıdık.

İstanbul ve Bakü'de gerçekleştirdiğimiz çekimlerde tıpkı filmde anlatıldığı gibi yanlış anlamaları biz de yaşadık. Bakü'de çok güzel karşılandık ve iyi bir işe imza attık.

Emeği geçen herkese teşekkür ederiz...Herkesi filmi izlemeye bekliyoruz" dedi.

Baba Sahne'nin kurucusu ünlü oyuncu Şevket Çoruh iki heyecanı bir arada yaşadı.

Filmde komik karakterlerden birine can veren Şevket Çoruh Baba Sahne'nin ilk film galasının da heyecanını yaşadı.

Ünlü oyuncu, "Yapımcı kardeşim Levent Cengizhan güzel bir filme imza attı biz de elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalıştık.

Gala için Baba Sahne'yi tercih etti tabii bunun heyecanını da yaşıyoruz." diye konuştu.

İstanbul ve Bakü arasında geçen filmin galasına Azeri oyuncular da katıldı. Bakü'de de bir gala olacağını belirtlen Azeri oyuncular "sizleri orada da ağırlamaktan çok mutlu olacağız" dediler.

Yanlış anlaşmalar üzerine kurulu komik bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyan 2017’nin en iddialı komedi filmi Yanlış Anlama eğlencesi ve enerjisi yüksek bir film olarak dikkat çekiyor.

Tüm oyuncuların ayrı ayrı kazandırdığı dinamizm sosyal medyaya da yansıyor. Bu kez de filmin oyuncularından İslam Mehreliyev'in Yandı isimli şarkısı sosyal medyayı sallıyor.

Klipte filmden sahneler ve Azeri oyuncunun İstanbul'dan görüntüleri yer alıyor. 2017'nin en çok beklenen filmleri arasında ikinci sırada olan Yanlış Anlama 10 Kasım’da vizyona giriyor.

Oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh ile birlikte İlker Ayrık, Hakan Bilgin, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez gibi isimler de bulunuyor.

Azerbaycan’nın çok ünlü isimleri de kadroya eşlik ediyor. Pervin Abiyeva, Islam Mehreliyev ve Ferda Amin gibi ünlüler filmde rol alan isimler arasında yer alıyor.

Levent Cengizhan’ın yapımcılığında DADA Yapım imzalı filmin yönetmenliğini Ulaş Cihan Şimşek üstlenirken, senaryosunu Ayberk Çınar kaleme alıyor.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkilerin komik bir hikayesiyle perdeye taşınan film 10 KASIM’DA vizyona giriyor. Film, Türkiye sinemalarıyla aynı zamanda Azerbaycan sinemalarında da gösterime girecek.

KİMSE YANLIŞ ANLAMASIN AMA YILIN KOMEDİSİ 10 KASIM’DA VİZYONDA!

Bu eğlenceli komedi filmi Türkiye ve Azerbaycan’da bulunan iki ailenin komik macerasını anlatıyor.

Türkiye’den Azerbaycan’dan iki ailenin beraber geçirdikleri 10 günü anlatan filmde iki dilin hem yakınlığı hem farklılığı sonucu oluşan yanlış anlamaların getirdiği maceraları izleyeceğiz.

Herkesin bildiği gibi, inen uçağa; uçak düşüyor diyen Azeriler’in hiç birimizin bilmediği daha nice kelime farklılıklarından meydana gelen komikler anlatılıyor.