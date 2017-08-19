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YASAK AŞK'TA YUVA YIKILDI!

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YASAK AŞK'TA YUVA YIKILDI!
14 yıllık evli sunucu Murat Başoğlu’nun Bodrum’daki teknesinde akrabası Burcu Başoğlu Kabadayı’yla öpüşürken yakalanması yuva yıktı. Başoğlu'nun kocası “Boşanacağım” dedi.

Sunucu Murat Başoğlu'nun Bodrum'da genç bir kadınla öpüşürken çekilen fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Genç kadının yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğunun ortaya çıkması skandala yeni bir boyut getirmişti.

Sözcü gazetesinden Edda sönmez'in haberine göre Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı sessizliğini bozdu. 2015 yılından beri Burcu Hanım ile evli olan Selçuk Kabadayı boşanacaklarını açıkladı ve “Boşanıyoruz ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” dedi. Ünlü sunucuMurat başoğlu'nun da Burcu Başoğlu Kabadayı ve eşi Selçuk Kabadayı ile ailece görüştükleri ortaya çıktı. Murat Başoğlu’nun eşi Hande Bermek de yurtdışına gitti.

Son dakika... Türkiyeyi sallayan yasak aşkta yuva yıkıldı

Son dakika... Türkiyeyi sallayan yasak aşkta yuva yıkıldı

Kaynak: Hürriyet
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