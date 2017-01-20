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Yaşamak Güzel Şey... BU FİLM, GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATACAK!

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Yaşamak Güzel Şey... BU FİLM, GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATACAK!
Mandıra Filozofu filmleriyle dikkat çeken Müfit Can Saçıntı’nın merakla beklenen yeni filmi Yaşamak Güzel Şey’den yayınlanan ilk kareler ve sinemalarda gösterilmeye başlanan teaserı sinemaseverlerin büyük beğenisini topladı.

Yılın en duygusal komedi filminin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları ise , takipçilerden “Tablo gibi” yorumları aldı. Nisan ayında vizyona girecek olan Yaşamak Güzel Şey, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla olduğu kadar görüntüleriyle de bir hayli iddialı.  

Hüznü ve komediyi harmanlayan film, hikayesiyle terapi yaparken görüntüleriyle de görsel bir şölen sunacak.

Mandıra Filozofu filmleriyle milyonlarca seyirciye ulaşan Müfit Can Saçıntı’nın merakla beklenen yeni filminden ilk kareler geldi.

Filmin paylaşılan ilk fotoğrafları ve sinemalarda gösterilen teserı, sinemaseverlerden tam not aldı.

Yaşamak Güzel Şey filminin sosyal medya hesaplarına mesaj yağdıran sinemaseverler, görüntülerin tablo gibi olduğunu belirtti.

Nisan ayında vizyona girecek olan, başrollerini Müfit Can Saçıntı ve Yasemin Çonka’nın üstlendiği film, hikayesiyle terapi yaparken görüntüleriyle de görsel bir şölen sunacak.

Yılın en duygusal komedi filminin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Saçıntı “ İlk teaser fragmanımızı önümüzdeki hafta internettte paylaşacağız.

 Bu hafta sadece sinemalarda gösteriliyor. Sinemalarda teaserımızı izleyen bir çok kişi, bizi mutlu eden mesajlar gönderdi. 

Bir dakikalık görüntülerimiz çok beğenildi darısı geri kalan 104 dakikanın başına. Herkese sonsuz teşekkürler.” dedi.

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