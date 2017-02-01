Yaşamak Güzel Şey... MERAKLA BEKLENEN TEASER YAYINLANDI!

Mandıra Filozofu filmleriyle dikkat çeken Müfit Can Saçıntı’nın merakla beklenen yeni filmi Yaşamak Güzel Şey’in merakla beklenen teaserı yayınlandı.

Yılın en duygusal komedi filminin teaserı, sinemalarda gösterilmeye başladığı günden bu yana büyük övgüler aldı.

Mandıra Filozofu filmleriyle milyonlarca seyirciye ulaşan Müfit Can Saçıntı’nın Nisan ayında vizyona girecek olan yeni filmi Yaşamak Güzel Şey’in merakla beklenen ilk teaserı yayınlandı.

Geçtiğimiz hafta sinemalarda gösterilmeye başlanan teaser, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Yılın en duygusal komedi filminde Müfit Can Saçıntı’ya Yasemin Çonka, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek, Onur Dilber, Merve Hazer, Bahar Süer, Fulden Akyürek, Nihan Tarhan, Nihan Taşyürek,Ali Çoban ve Fatih Koyunoğlu eşlik ediyor.

Yöentmenliğini ve senaristliğini Saçıntı’nın üstlendiği film, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit’in, başına gelen talihsiz bir olay ile başkaldıran bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor.

Çekimleri Kasım ayında tamamlanan Yaşamak Güzel Şey, sonbaharın eşsiz renklerini yansıtan görüntüleriyle sinemaseverlere tam bir görsel şölen yaşatıyor.

MERAKLA BEKLENEN TEASER YAYINLANDI!