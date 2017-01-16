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Yaşamak Güzel Şey... SEKSENLER EKİBİNİ BULUŞTURAN FİLM!

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Yaşamak Güzel Şey... SEKSENLER EKİBİNİ BULUŞTURAN FİLM!
Müfit Can Saçıntı’nın yeni filmi “Yaşamak Güzel Şey” reyting rekortmeni “Seksenler” dizisinin oyuncularını bir araya getirdi.

Beş yıl boyunca Seksenler dizisinin en sevilen karakterlerinden “Komiser Rıza” ve “Rıza’nın eşi Emel” e hayat veren ve bu sezon diziye veda eden Onur Dilber ve Bahar Süer,sinema  filminde bir kez daha buluştu. Sevilen oyuncular, Nisan’da vizyona girecek olan Yaşamak Güzel Şey filmi için kamera karşısına geçti.

Dizinin 5 yıl boyunca yönetmenliğini üstlenen Saçıntı, filmde başrolü Seksenler’in Nazlı’sı Yasemin Çonka ile paylaşıyor.

Merakla beklenen film Yaşamak Güzel Şey’in kadrosunda Çonka ile birlikte Seksenler’in Rıza Komiseri Onur Dilber ve Rıza’nın eşi Emel’e hayat veren Bahar Süer de yer alıyor.

 

Seksenler ekibini yeniden buluşturan film, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit’in, başına gelen talihsiz bir olay ile  başkaldıran bir anti kahramana dönüşmesini konu alıyor.

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Müfit Can Saçıntı “  Uzun yıllar birlikte çalıştığım arkadaşlarımla olmak, filmin en keyifli yanlarından biri oldu benim için. Bir yönetmen için, büyük bir şans bu.” dedi.

Senaryoyu çok sevdiğini belirten Onur Dilber “ Senaryoyu o kadar çok sevdim ki, okumayı bitirdiğimde gecenin saat ikisi olmasına rağmen Müfit Abi’yi uykusundan uyandırıp duygularımı paylaştım” dedi.

Senaryoyu okumadan kabul ettiğini söyleyen Bahar Süer “ Yönetmenimize ve ekibimize güvencimden dolayı, senaryoyu okumadan rolü kabul etim. Okuyunca çok sevdim. Tek üzüntüm çekimlerimin kısa sürmesiydi. Keşke Yaşamak Güzel Şey dizi olsaydı da yine yıllarca çalışabilseydik” dedi.

Yasemin Çonka ise  “Müfit ile  yönetmenimiz olduğu 80'ler döneminde de, filmde de büyük bir keyif ve huzurla çalıştık.

Müthiş bir senaryo zekası olan, çok yetenekli bir insan Müfit:) Rol arkaşı olmak da keyifliymiş. Oyuncuyu özgür hissettiren bir yanı var ve bence bu büyük bir nimet.” dedi.

Saçıntı’nın “İzleyiciye terapi gibi gelecek” diye tanımladığı yeni filmi Yaşamak Güzel Şey, Nisan ayında vizyonda olacak.

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