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Yaşar... İZMİR'DE CUMHURİYET KONSERİ!

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Yaşar... İZMİR'DE CUMHURİYET KONSERİ!
İzmir'liler sevilen sanatçı Yaşar ile 29 Ekim’i kutladı.

Düzenlediği her yaşa ve kitleye uygun ücretsiz ve eğlenceli etkinlikler, avantajlı kampanyalarla İzmirlilerin uğrak noktası haline gelen Point Bornova Alışveriş Merkezi 29 Ekim kutlamalarını Yaşar konseriyle taçlandırdı. 

Ünlü şarkıcı Yaşar’ın İzmirli hayranlarıyla buluştuğu konsere yoğun ilgi görüldü. En sevilen şarkılarını seslendiren pop müziğin sevilen ismi Yaşar’a eşlik etmek isteyen sevenleri birbiriyle yarıştı. 

Efsaneleşen şarkılarının yanı sıra “Nara”, “Şehir Yalnızlığı” gibi yeni şarkılarıyla da çok sevilen Yaşar’ın konserinde müzik ve eğlence dolu saatler yaşandı.

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