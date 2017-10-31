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Yasmin Levy - Carla Bruni... İKİ DEV SES, İSTANBUL'U SALLAMAYA HAZIRLANIYOR!..

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Yasmin Levy - Carla Bruni... İKİ DEV SES, İSTANBUL'U SALLAMAYA HAZIRLANIYOR!..
Türkiye'de geniş ve tutkulu bir dinleyici kitlesine sahip olan Yasmin Levy, 23 Aralık'ta, gelmiş geçmiş en güzel First Lady’lerden biri olan Carla Bruni ise 13 Aralık'ta 73 Organizasyon ve Piu Entertainment iş birliğiyle Zorlu PSM’de sahne alacak.

“Acıyı güzelleştiren kadın” olarak tanımlanan Yasmin Levy, 23 Aralık'ta, Zorlu PSM'de Piu Entertainment ve 73 Organizasyon iş birliği ile İstanbullular’la bir kez daha buluşarak eşsiz bir konsere daha imza atmaya hazırlanıyor. 

Ladino müziğinin sıra dışı yorumcusu Yasmin Levy, Latin ve Sefarad müziğinden İspanyol flamenkosuna, Arjantin tangosundan Portekiz fadosuna kadar dünyanın farklı coğrafyalarında müzikleri harmanlayarak, Türk ezgileriyle de dinleyicilerini farklı bir müzikal yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Buika, Ömer Faruk Tekbilek, Enrico Macias, Yiannis Kotsiras, Eleni Vitaly, Natacha Atlas, Montse Kortes, Kubat ve İbrahim Tatlıses gibi birçok isimle çalışan Yasmin Levy, farklı müzik kültürlerini harmanlayarak “müzikal uzlaşma sağlamaktan gurur duyduğunu” ifade ediyor.

Ekim 2017’de çıkan albümde Carla Bruni'nin bugüne dek bir hazine gibi tutkunu olduğu ve hayranlıkla biriktirdiği sevilen şarkılardan oluşan koleksiyonundan nadide parçalar yer alıyor. Kendi deyimiyle ilk görüşte aşk, yani "coup de foudre" olarak tanımlanabilecek bu cover albümünün prodüktörlüğünü ise efsanevi prodüktör, besteci ve müzisyen David Foster üstleniyor.

"Enjoy The Silence", "Highway to Hell", "Miss You" ve "Moon River" gibi tüm zamanların en çok sevilen şarkılarından bazılarını seslendiren Bruni, zaman içinde klasikleşen bu eserleri zarifçe yorumluyor ve ortaya tam anlamıyla bir "Fransız Dokunuşu" çıkıyor.

 

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