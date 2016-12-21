Yattara.... SURVIVOR NAGEHAN'I ELLERİYLE KREMLEDİ!..

Bir jel firmasının reklam yüzü olan Nagihan Karadere, bu özel gününde kendini yalnız bırakmayan Survivor adasından arkadaşı Yattara tarafından bizzat kremlendi.

Milli atlet Nagihan Karadere eklem sağlığı ve hareket kabiliyetini olumlu etkileyen bir jel firmasının reklam yüzü oldu. İBRAHİM VE TUĞBA YALNIZ BIRAKMADI Nagihan Karadere'nin reklam yüzü olduğu firmanın basın davetine Tuğba Özay ve İbrahim Yattara da katıldı. Markanın geçtiğimiz hafta gerçekleşen basın toplantısı milli atlet Nagihan Karadere'nin katılımı ile gerçekleşti. NAGİHAN'I YATTARA KREMLEDİ Sevilen sporcu yakın arkadaşı Nagihan'ın marka yüzü olduğu eklem kremini bizzat elleriyle Nagihan'ın dizlerine sürdü. Ünlü futbolcu Yattara sempatik tavırlarıyla davette büyük ilgi odağı oldu.