YAZLIK SİNEMA GÜNLERİ PERİHAN SAVAŞ'LA BAŞLADI!

Esenler'de 'Yazlık Sinema Günleri', usta sanatçı Perihan Savaş'ın katılımıyla başladı. 'Yazlık Sinema'nın ilk gününde Perihan Savaş, başrolünde oynadığı "Sosyete Şaban" filmini Esenlerliler ile beraber izledi.

Esenler'de ‘Yazlık Sinema Günleri’ başladı. Esenler Belediyesi, Türk sinemasının unutulmaz yönetmenlerini en beğenilen filmleriyle anıyor. 18-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ‘Yazlık Sinema Günleri’nin açılışı ünlü sanatçı Perihan Savaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

BU NOSTALJİ AKŞAMINDA ESKİYİ HATIRLAYACAĞIZ

‘Yazlık Sinema Günleri’nin açılış programında konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, eski günlerin Yeşilçam filmleriyle anılmasının önemine değinerek, "İstanbul’un en büyük ve en güzel parklarından bir tanesinde yaz akşamına, gerçekten sinema tarihimizin şöyle sayfalarını geriye doğru çevirdiğinizde her birimizin özellikle büyüklerimizin izleyerek zihinlerinde önemli hatıralar bırakmış filmleri görmek, filmleri izlemek, eskiyi hatırlamak ve eskiyi hatırlarken eski yaşadıklarımızı hatırlayacağımız güzel bir nostalji akşamı olacak” diye konuştu.

KOMŞULUK İLİŞKİLERİNİ DE GELİŞTİRİYOR

Göksu, 'Yazlık Sinema Günleri'nin komşuluk ilişkilerini de geliştirdiğini belirterek, “Bizler koşuşturma arasında komşularımızla tanış olmanın komşularımızla beraber olmamın hazzını yaşayamıyoruz. Biz de dedik ki madem mekanda buluşamıyorsak, apartmanda buluşamıyorsak; hiç olmazsa yıldızların altında komşularımızla buluşup tanış olalım dedik. İnsan hayatında en güzel şey yaşamında hikayesinin olmasıdır.

Eğer bir insanın yaşamında hikayeler varsa o hikayeleri size aktarabiliyorsa onun hayatla olan bağı farklıdır. Bakın burada koşuşturan çocuklarımız var.

Bu çocukların hikayesi burada başlıyor. 10 yıl sonra bu çocuklar bu hikayeyi anlatırken ‘Biz annemle, babamla parka giderdik. Yazlık sinemalar vardı.

Orada mısırlar dağıtılırdı, çekirdekler dağıtılırdı.’ Hikayesiyle başlar. Sonra o hikayeler öyle gelişir ki bu hikayelerin sonunda aşklar, muhabbetler başlar. İşte biz bu organizasyonları bunlar için yapıyoruz” şeklinde konuştu.



TÜRK SİNEMASINA SAHİP ÇIKMANIZ MÜTHİŞ

Usta sanatçı Perihan Savaş da Başkan Göksu'ya 'Yazlık Sinema Günleri' ile Türk sinemasına sahip çıktığı için teşekkür ederek, "Biz Perşembe akşamları özellikle bayanlar ve çocuklar açık hava sinemasına giderdik.

Koltuğumuzun altına yastıklarımızı alır, çekirdeklerimizi alır, müthiş bir keyif yaşardık. Şu anda da bunu görüyorum. Çok güzel bir tablo. Başkanım size çok teşekkür ediyorum.

O kadar güzel bir şey yaptınız ki en azından Türk sinemasına sahip çıkmanız, Türk filmlerine sahip çıkmanız ve Esenlerde yaşayan insanlara böyle bir güzelliği sunmanız çok güzel. Esenlerliler size imreniyorum” ifadelerini kullandı.

KENDİ FİLMİNİ ESENLERLİLER İLE İZLEDİ

Konuşmalardan sonra yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, usta sanatçılar Kemal Sunal ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı "Sosyete Şaban" filmi, Kartal Tibet'in hayatının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından, 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kurulan beyaz perdeye yansıtıldı.

Perihan Savaş da kendi rol aldığı filmi Esenlerliler ile beraber seyretti. Sinemaseverler çekirdek, patlamış mısır ve gazoz eşliğinde açık havada sinema izlemenin keyfini çıkardılar.

HER AKŞAM 20.30'DA ŞEHİTLER PARKI'NDA

18-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Yazlık Sinema Günleri’nde 9 film gösterimi yapılacak. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak filmler, her akşam saat 20.30'da başlayacak.

Açık havada sinema keyfi yaşamak isteyen herkes Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini 'Yazlık Sinema Günleri'nde seyredebilecek.

EFSANE FİLMLER VE YÖNETMENLER YAZLIK SİNEMA'DA

Bu yıl ilki gerçekleşecek 'Yazlık Sinema Günleri'nde; "Gelin", "Gülen Gözler", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Sosyete Şaban", "Birleşen Yollar", "Reis Bey", "Çizme", "Minyeli Abdullah" ve "Süt Kardeşler" filmleri seyirciyle buluşacak.

Etkinlik kapsamında, perdeye yansıyacak filmlerin efsanevi yönetmenleri de sinevizyon gösterimiyle anlatılacak.

Gün gün izleyiciyle buluşacak filmlerin listesi şöyle:

19 Ağustos Cumartesi - Gülen Gözler

20 Ağustos Pazar - Minyeli Abdullah

21 Ağustos Pazartesi - Gelin

22 Ağustos Salı - Birleşen Yollar

23 Ağustos Çarşamba - Reis Bey

24 Ağustos Perşembe - Çizme

25 Ağustos Cuma - Selvi Boylum Al Yazmalım

26 Ağustos Cumartesi - Süt Kardeşler