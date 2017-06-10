Yeni Gelin... HAZAR’LA BELLA KARŞI KARŞIYA GELİYOR!

“Yeni Gelin”, şehirli genç bir kızın yeni gelinlik hallerini konu alan 14. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV’de!

“Yeni Gelin”in 14. bölümünde;

Kamilla, altınlarla kaçmaya çalışırken Kalender'e yakalanmıştır. Kamilla, hapse girmediği için sevinirken Kalender’in verdiği ceza ile hevesi kursağında kalır.

Çünkü Bozok Konağı’nın yeni gelini, artık Kamilla'dır. Kamilla’nın bunu kabul etmekten başka çaresi yoktur. Aksi takdirde hapsi boylayacaktır, mecbur kabul eder. Konağın tüm kadınları, Kalender'in verdiği cezadan son derece memnundur, Kamilla’ya kök söktürürler. Kalender'in eşleri ise bu durumun tadını çıkaramaz.

Çünkü onların da ırgatlık cezası devam etmektedir. Bunun hırsıyla kendi aralarında kavgaya tutuşurlar. Birbirlerine küsmüşlerdir.

Hepsi soluğu oğullarının yanında alır. Onları da birbirlerine karşı doldurmaya çalışırlar. Fakat istedikleri sonucu alamazlar.

Bella ile Hazar’ın gündemi ise bambaşkadır. Hala çocuk sahibi olmanın yollarını aramaktadırlar.

Doktorun verdiği haber, Hazar’ı mutlu etse de aynı şey Bella için geçerli değildir. Bella, çok önemli bir kararın eşiğindedir. Bella’nın vereceği hayati karar, Hazar’la Bella’yı karşı karşıya getirir.