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Yeni Gelin... KALENDER AĞA’NIN KARARI TÜM KONAĞI ETKİLİYOR!

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Yeni Gelin... KALENDER AĞA’NIN KARARI TÜM KONAĞI ETKİLİYOR!
“Yeni Gelin”, şehirli genç bir kızın yeni gelinlik hallerini konu alan 23. bölümüyle 4 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV’de.

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelecek 23. bölümünde; 

Üç kader yoldaşı kuma, Kalender Ağa ile Asude’yi ayırmaya çalışırken onları birbirine daha da yakınlaştırmıştır. Kurdukları oyun ters tepmiş, Kalender Ağa, nihayet Asude ile baş başa vakit geçirme şansı bulmuştur.

Ne tesadüftür ki o gün, nerdeyse tüm konak halkı; sevdikleriyle baş başa vakit geçirmeyi planlamıştır.

Kalender, tüm imkanlarını seferber edip, aşık olduğu kadına unutamayacağı bir gün geçirtmiş, günü romantik bir akşam yemeğiyle sonlandıracakken konaktaki diğer çiftlerin tüm planlarını bozar.

Ama bunun farkında değildir. Tamamen Asude’ye ve ondan duyacağı cevaba kilitlenmiştir. Fakat Asude’nin sözleri Kalender’i bambaşka bir eşiğe taşır.

Kalender, her şeyinden bir kalemde vazgeçmeye hazırdır. Bu yüzden konak halkını toplar, bu zamana kadar verebileceği en radikal kararı ailesine açıklar.

Ailenin de bir seçim yapması gerekmektedir. Fakat bu seçim, konakta bir Fetret Devri’ne de, bir iç çatışmaya da sebep olabilecek niteliktedir.

Herkes bu seçimin sonucunu beklerken Korkut Dede’nin aile divanında açıkladığı gerçek; tüm dengeleri alt üst eder.

Artık verilecek kararların ve yapılacak seçimlerin hiçbir anlamı yoktur. Bozok Konağı, büyük bir skandalla ve çok büyük bir meseleyle meşgul olacaktır. Bozoklar bu zamana kadar yaşamış oldukları şokun, en büyüğüyle karşı karşıyadır. 

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