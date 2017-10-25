  • BIST 107.884
  • Altın 155,301
  • Dolar 3,7964
  • Euro 4,3963
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!

Yeni Gelin... KAYNANALAR HASTANELİK OLUYOR!

»
Yeni Gelin... KAYNANALAR HASTANELİK OLUYOR!
“Yeni Gelin”, şehirli genç bir kızın yeni gelinlik hallerini konu alan 22. bölümüyle 28 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV’de.

Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 22. bölümünde;

Konak halkı bir olmuş, Kalender’i büyük bir ithamla karşı karşıya bırakmıştır. Kalender’in kendini aklaması imkansız görünmektedir.

Fakat neyse ki kumaşı entrika tutmayan gelini Bella, her şeyi bir bir anlatır ve konaktakilerin oyunu açığa çıkar. Bella, bu hamlesiyle hem kendi vicdanını rahatlatmış, hem de Kalender’e gerçekleri anlatmıştır.

Fakat Bella, kaynanalarının gözünde dokuz kusurlu hareketin en kusurlusunu işlemiştir. Bu saatten sonra Bella’yı, kaynanaların elinden kimse alamayacaktır.

Kalender, gerçekleri öğrendiği an evi terk etmiştir. Kaynanalar, Kalender’in de yokluğunu fırsat bilip Bella’ya hayatı iyice zindan etmektedir.

Bella, Kalender’e gerçekleri anlatsa da Asude’ye anlatamamıştır. Kalender, Asude’nin gözünde hala zorbanın ve magandanın tekidir. Kalender, bunu değiştirmek, Asude’ye ulaşmak için elinden geleni yapar ama başaramaz.

Kalender, Asude’nin yolunu gözlerken Asude, onların kapısına dayanır. Fakat bu, Kalender’in hayalinden çok farklıdır. Çünkü Asude, Bozok Konağı’na baskına gelmiştir.

Baskın sırasında Asude’nin öğrendikleri her şeyin seyrini değiştirecek, konağın kadınları yine kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecektir.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esra Erol’da...KIZINA ULAŞAMAYAN BABA CANLI YAYINDA EVLENDİĞİNİ ÖĞRENDİ27 Ekim 2017 Cuma 01:56
  • Yüz Yüze... CİNO VE SELİHA ARTIK YÜZ YÜZE!26 Ekim 2017 Perşembe 16:00
  • RTÜK... 15 TEMMUZ SONRASI SADECE HANGİ KANALA LİSANS VERDİ?..26 Ekim 2017 Perşembe 13:20
  • Pelin Körmükçü... "ARKA SOKAKLAR" DA!..26 Ekim 2017 Perşembe 12:30
  • Şevkat Yerimdar... ŞEVKAT’İN DÜĞÜN HEYECANI26 Ekim 2017 Perşembe 12:00
  • Ufak Tefek Cinayetler... EKİP, İLK BÖLÜM HEYECANINI BİRLİKTE YAŞADI!..25 Ekim 2017 Çarşamba 17:15
  • Ver Elini Aşk... ATEŞ BACAYI SARACAK!25 Ekim 2017 Çarşamba 15:15
  • EKRANLARIN EN UNUTULMAZ DİZİSİ VE ÇİFTİ AÇIKLANDI!25 Ekim 2017 Çarşamba 14:30
  • Seven Ne Yapmaz... AŞK MI KAZANACAK NEFRET Mİ?25 Ekim 2017 Çarşamba 13:45
  • Kanatsız Kuşlar... EMRE VE MUZAFFER’İN YÜZLEŞMESİ!25 Ekim 2017 Çarşamba 13:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti