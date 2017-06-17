Yeni Gelin... SEZON FİNALİ!

“Yeni Gelin”, şehirli genç bir kızın yeni gelinlik hallerini konu alan 15. ve final bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV’de...

"Yeni Gelin"in Cumartesi günü ekrana gelecek sezon finalinde;

Bella, seçimini annelikten yana kullanmış; kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına ameliyat olmayı reddetmiştir. Fakat Bella’nın bu fedakarlığı bile konaktaki dedikodu kazanını durdurmaya yetmez.

Bella’nın çocuk sahibi olamayışı, öncelikle Asiye’yi harekete geçirir. Oğluna, doğurgan bir gelin bulacaktır. Fakat Kalender hem oğluna, hem de gelinine sahip çıkar.

Asiye’nin hevesi kursağında kalmıştır. Şirin, Ferhat’la Dilan’ı birlikte görünce yanlış anlar. Bu kıskançlık krizi ona hayatının hatasını yaptırır.

Baran’la Ferhat tekrar karşı karşıya geldiğinde Şirin’in tavrı, Ferhat’ı büyük umutsuzluğa sürükler. Ve genç aşık, hiç kimseye söylemeden, hayatının kararını alır. Konaktaki küslükler, Bella’nın sağlık durumu ve başka diğer olumsuzluklar; Kalender’in geleneksel ramazan eğlencesini düzenlemesine engel olmaz.

Kalender, mehteranıyla, orta oyunuyla, sazıyla, sözüyle yine her şeyi hazırlamıştır. Bu defa eğlence kadrosuna dünürünü de eklemiştir.

Konak halkı, gönlünce bir gece geçirmiş, küsler barışmış, dertler bir geceliğine de olsa unutulmuştur.

Fakat konak sakinleri, eğlence gecesinin ardından öyle bir sabaha uyanır ki, kimsenin aklına gelmeyen gelmiş, hiç olmayacak olan olmuştur. Bozok Konağı, yeni bir badirenin eşiğindedir.