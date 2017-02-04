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YENİ TÜRK MÜZİĞİ HAREKETİ DEVAM EDİYOR...

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YENİ TÜRK MÜZİĞİ HAREKETİ DEVAM EDİYOR...
İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), Türk müziğinin zenginliğini, çeşitliliğini ve büyüsünü vurgulamayı hedefleyen özel projeleriyle saygın sanatçıları sahnesinde ağırlamaya devam ediyor.

“Doğu ve Batı’nın Yeniden Kucaklaşması”

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu için özel olarak hazırlanan “Yeni Türk Müziği Hareketi” projesinin ikinci konseri, “Doğu ve Batı’nın Yeniden Kucaklaşması” temasıyla 8 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), Türk müziğinin zenginliğini, çeşitliliğini ve büyüsünü vurgulamayı hedefleyen özel projeleriyle saygın sanatçıları sahnesinde ağırlamaya devam ediyor.

İBB CRR için özel olarak “Türk müziği eserlerinin yeniden yorumlanması”  ve “Türk müziğini gelecek kuşaklara aktarılması ve dünyaya duyurulması” ilkesi ile hazırlanan “Yeni Türk Müziği Hareketi” projesinin ikinci konseri, 8 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek. “Doğu ve Batı’nın Yeniden Kucaklaşması” temasıyla yapılacak olan konserde, Cihat Aşkın’a günümüz yorumcularından Dilek Türkan ve Tevfik Rodos eşlik edecek. Doğu ile Batı müziğini bir araya getirecek olan programda;

Itrî, Bach, Mozart, Dede Efendi, Âşık Veysel ve Beethoven gibi duayen sanatçıların eserlerindeki ortak sevgi mesajları eşsiz bir repertuvarla dinleyicilere sunulacak.  İstanbullu sanatseverleri CRR’de buluşturacak bu program, 20.00’de başlayacak.

“Yeni Türk Müziği Hareketi” büyük beğeni topluyor

“Yeni Türk Müziği Hareketi”, geçmişten gelen mirası günümüzün dünya sahneleri için yeniden yorumlayan geleneği gelecekle harmanlayan ve kendi millî kimliğimizi kaybetmeden bizi dünyaya taşıyan bir harekettir.

İlk konseri 25 Ocak’ta “Muzaffer Sarısözen ve Yeni Halk Müziği” başlığı altında gerçekleşen ve bağlama sanatçısı Cengiz Özkan’ın konuk sanatçı olarak katıldığı “Yeni Türk Müziği Hareketi”, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Genç müzisyenleri de kucaklayacak olan proje, dünya çapında üne sahip yerli ve yabancı solist ve toplulukların Türk eserlerini yorumlamalarına imkân sağlayarak Türk müziğini dünya sahnelerine taşımayı hedefliyor.

CRR’ye özel bu proje; Klasik Türk Müziği, Mevlevi Gelenekleri, Türk Halk Müziği, Dini Müzik ve Çağdaş Türk Müziği’nin tarihsel sürecini işlerken tek seslilik veya çok seslilik kaygısı gütmeden eserleri farklı bir anlayış ve yorum ile sunacak.

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