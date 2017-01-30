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YENİ YILIN EN ÇOK KONUŞULAN KANALLARI BELLİ OLDU!..

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YENİ YILIN EN ÇOK KONUŞULAN KANALLARI BELLİ OLDU!..
Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, Ocak ayı içerisinde en çok konuşulan televizyon kanallarının listesini çıkardı.

Ajans Press’in 1-30 Ocak tarihleri arasındaki medya raporunda yeni yılın ilk ayının en çok konuşulan televizyon kanalları belli oldu. Ajans Press’in raporuna göre ayın en çok konuşulan kanalı Kanal D oldu.

İsimsizler ve Adı Efsane gibi yeni projelerle yıla giren Kanal D, 897 haberle en çok konuşulan kanal olmayı başardı. Listenin ikinci sırasında ise ATV yer aldı.

Özellikle Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Ölene Kadar isimli yeni yapımlarıyla konuşulan ATV, 878 haberle adından söz ettirdi. Medya raporunda üçüncü sırada Show TV yer aldı. İçerde dizisiyle son zamanlara damgasını vuran Show TV, 696 habere konu oldu.

Ocak ayının en çok konuşulan kanalları listesinde dördüncü sırada Star TV yer edindi. 606 habere konu olan Star TV; İçimdeki Fırtına, İstanbullu Gelin ve Yıldızlar Şahidim gibi projelerle konuşulmayı başardı. Yılın en çok konuşulan kanalları listesinde beşinci sırada yer alan Fox TV, 374 haberde yansıma buldu.

Listenin altıncı sırasında 368 haberle TV 8 yer alırken; geçtiğimiz hafta başlayan Survivor, TV 8’in en çok konuşulan yapımları arasında yer almayı başardı. Şimdiden bu kadar konuşulmayı başaran Survivor’ın 2017 yılına damgasını vurması bekleniyor.

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