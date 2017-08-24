Yeşilay... BAĞIMLILIK TEMALI SENARYO YARIŞMASI İÇİN BAŞVURU ZAMANI!

Yeşilay, sinema sektöründe olanlar, iletişim fakültesi öğrencileri ve mezunları için tütün, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığına yönelik “Sağlıklı Fikirler” kısa film senaryo yarışması düzenliyor.

Bu yıl 3.’sü gerçekleşecek olan yarışmanda birinci seçilen senaryo 5.000 TL, ikinci 3.000 TL, üçüncü ise 2.000 TL ile ödüllendirilecek ve her kategoride birinci olan senaryoların filmleri çekilecek. Başvuru için son tarih 13 Ekim.

97 yıldır bağımlılık ile mücadele konusunda faaliyetlerini sürdüren Yeşilay, kültür sanat faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Bu yönde büyük paydaşlar ile çalışmalarını sürdüren Yeşilay, bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) işbirliği ile ‘Sağlıklı Fikirler Projesi’ni geliştirdi. Sinema sektörü çalışanlarına, iletişim fakültesi öğrencilerine ve mezunlarına yönelik tütün, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı üzerine “Sağlıklı Fikirler” kısa film senaryo yarışması düzenleyen Yeşilay, bağımlılıklara karşı farkındalık ve bilinç oluşturulmasını amaçlıyor. “Bir Film Yaz, Metrajı Kısa, Etkisi Uzun Olsun. Yazdığın Film Yeşilay’ın Desteğiyle Hayat Bulsun” sloganıyla özgün ve etkili senaryoları arayan Yeşilay’ın Sağlıklı Fikirler yarışmasına başvuru için son tarih 13 Ekim!