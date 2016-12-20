Yeter... FİNAL GÜNÜ GELDİ!

2015'in son günü ATV ekranlarında yayınlanan iddialı dizi 'Yeter' 22 Aralık Perşembe günü 40. ve final bölümüyle ekranlarda...

FİNAL:

Atlas ve Yılmaz, Yekta’yı köşeye sıkıştırmanın bir yolunu bulur.

Yekta da bunun üzerine karşı saldırıya geçer. Atlas’ı tek bir hamlede bitirmeye kararlıdır. Ama hesaba katmadığı Yılmaz’ın Atlas’a duyduğu vefa borcudur.

Yılmaz kendini yol ayırımında bulur. Atacağı adım herkesin hayatını alt üst edecektir. Handan’ı ve oğlunu kaybedeceğinin de farkındadır. Herkesin kaderi onun ellerindedir. Kararını verir ve bütün taşlar Yekta’nın üzerine doğru devrilmeye başlar. Ancak Yekta gibi insanlar için her son bir başlangıçtır.