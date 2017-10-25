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Yetersiz Bakiye... 3 ÖDÜL BİRDEN!

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Yetersiz Bakiye... 3 ÖDÜL BİRDEN!
Türkiye'nin en çok izlenen ve 3 sezonda 200’ün üzerinde sahneye konulan ünlü komedi tiyatro oyunu ‘Yetersiz Bakiye', Almanya Düsseldorf’da bu yıl 3.’sü düzenlenen ‘Avrupa Başarı Ödülleri’nde 3 ödülün sahibi oldu.

‘Yetersiz Bakiye’ oyunu ‘Avrupa Başarı Ödülleri’nden 3 ödülle geri döndü.

 

 

Sanat, siyaset, iş ve spor dünyasında ‘En İyi’lerin belirlendiği ‘Avrupa Başarı Ödülleri’nde Hakan Yılmaz, Hande Subaşı, Eylül Öztürk ve Cengiz Şahin'in aynı sahneyi paylaştığı ve Gergedan Yapım'ın sahneye koyduğu ‘Yetersiz Bakiye’ oyunu, 'Yılın en başarılı kadın oyuncusu Eylül Öztürk' başta olmak üzere 'Yılın en başarılı prodüktörü Cengiz Şahin' ve Yılın en başarılı yapım şirketi Gergedan Yapım ile 3 dalda ödüle layık görüldü.

 

Yetersiz Bakiye' oyunun hem yapımcısı, hemde oyuncusu Cengiz Şahin ''Avrupa'dan 3 farklı dalda  ödülle dönmek bizler için gurur ve mutluluk verici.

'Yetersiz Bakiye' oyunumuz 3 sezondur 200 üzerinde kapalı gişe olarak sahnelendi ve sahnelenmeye devam edecek.

Bizleri bu ödüllere layık gören tüm Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz'' dedi. 

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